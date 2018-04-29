Фильм «Привидение»: внешность души

Производство: США Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. Как часто мы не видим за внешней оболочкой чего-то большего. Душевный порыв готов моментально раствориться за визуальным портретом. Характер, словно невидимка, пробивается через призму представлений о красоте. Желание соответствовать эталону уничтожает понимание о случайности телесного воплощения. Фильм «Привидение» без прямолинейных упреков насмехается над нелепостью данного подхода. Кривя губы в недоумевающей гримасе, режиссер киноленты топчет инфантилизм современной молодежи, отдавая предпочтение внутреннему изыску персонажей.

Впрочем, лейтмотив «пренебрежения к скрытому от глаз обаяния» отнюдь не единственный. Сюжет хаотичной мозаикой разлетается по сюрреалистическому повествованию, задевая привычные догмы. Не отрицая традиционной тяги к романтизму, Майкл Сакси создает утопию, где любви суждено погибнуть и воскреснуть легендой о возвышенной страсти. Тем не менее отвергая пафосные оттенки плаксивой «love story», автор трогает сердца зрителей иными отголосками лирической «увертюры».

Гипертрофированная боль тинейджеров усугубляется однобоким ракурсом на грядущее счастье. Максимализм рушит надежду, взрывая хрупкий мир юности, при малейшем отклонении с выбранной тропы. Ненавидя ребусы и шарады, он все-таки, не вопит о несправедливости, держа муки в недоступных для взора глубинах.

Все поступки — фатальны. Сиюминутные терзания определяют бытие окружающих. Мысли спонтанны и не в силах утвердиться в правильности действий. К тому же происходящее не имеет четких постулатов, не возлагает ответственность на конкретных героев. Рианона (Энгаури Райс) добровольно отказывается от амплуа вершителя судеб, принимая исчезновение мечты. Не поддаваясь призывам собственных амбиций, девушка примеряет «костюм» покорного наблюдателя.

Делая акцент на неизбежности, создатель картины невзначай прибегает к элементам неоднозначной концовки. Будто готовя эпилог, он замер, не осмелившись подтвердить гибель вечного чувства. Размышления о перспективах свергают безмятежность настоящего времени, констатируя табу на завтрашний день.