Как поживает «Санта-Барбара»? Судьбы актеров легендарного сериала

Маленький американский городок Санта-Барбара стал в нашей стране именем нарицательным. В 90-х этот сериал открыл для российских зрителей жанр мыльной оперы. Все, кто в то время был в сознательном возрасте, помнят Иден, СиСи Кэпвелла, Круза и других героев. «Хочу в Санта-Барбару, потому что там я знаю всех», — ходил 20 лет назад анекдот.

Две сестры — две судьбы

Время не пощадило их лица: с начала выхода сериала на экраны прошло уже четверть века.

И сегодня в Марси Уокер трудно узнать старшую дочь миллионера Кэпвелла, красавицу Иден. Марси не похожа на большинство голливудских актрис — с пухлыми губами и пластикой груди. Она даже не пользуется косметикой — ей это не нужно. После «Санта-Барбары» актриса снялась еще в двух мыльных операх: «Все мои дети» и «Направляющий свет» — и не слишком преуспела. 13 лет назад «Иден» стала христианским пастором, живет в маленьком городке в штате Оклахома и замужем за пятым по счету мужем.

Марси Уокер (Иден) // Стоп-кадр YouTube

Ее коллега и «младшая сестра Келли» — актриса Робин Райт — полная ей противоположность. Робин — по сути единственная в сериале, кто сделал кинокарьеру и стал голливудской звездой. Еще во времена «Санта-Барбары» критики отметили ее игру номинациями на «Эмми», а потом была небольшая роль в фильме «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом , и о «мыле» Райт уже не вспоминала. Пожалуй, за исключением сериала «Карточный домик», который принес ей «Золотой глобус».

Робин Райт (Келли) // Фото: Global Look Press

Долгое время Робин была замужем за оскароносным Шоном Пенном , которому родила двоих детей. Но характер у Шона не сахар, и они развелись. На днях Райт попала в светские новости: 51-летняя красавица выходит замуж за пиарщика модного дома, который моложе ее на 20 лет! На лице Райт угадываются следы операций и ботокса, она любит откровенные наряды и продолжает сниматься в кино.

Кастильо верен супруге

В начале 90-х годов понятие «секс-символ» у нас было знакомо еще далеко не всем, но Эй Мартинес — исполнитель роли полицейского Круза Кастильо — подходил под это определение.

Эй Мартинес (Круз) // Стоп-кадр YouTube

Актер с экзотической внешностью (в нем смешалась кровь испанская, мексиканская и американских индейцев) выделялся на фоне остальных мужских персонажей, ловеласов и богачей своей харизмой правильного парня. Мартинес признавался, что был тогда влюблен в свою партнершу Марси Уокер, но не пошел на измену жене. И он по-прежнему женат на той же женщине Лесли Брайанс, у них две уже взрослые дочери. Мартинес снимался и в большом кино, но известен в США как сериальный актер. В свои 70 лет он по-прежнему «в седле».

Мейсон ставит Шекспира

Первый Мэйсон «Санта-Барбары» и главный ее герой-любовник Лэйн Дэвис давно завязал с мыльными операми.

Лэйн Дэвис (Мейсон) // Фото: Global Look Press

В 1989 году, в разгар популярности сериала, Лэйн оставил его, путешествовал по Европе, записал музыкальный альбом и увлекся по-серьезному театром. Он ставит спектакли по пьесам Шекспира, много гастролирует и организует каждый год Шекспировский фестиваль в Теннесси. Дэвис не получает больших гонораров, его заработок скромен для актера, но уже много лет он занимается любимым делом и женат на одной и той же женщине.

CиСи Кэпвеллу — 82!

Самому красивому и обаятельному злодею СиСи Кэпвеллу — имя его стало тоже нарицательным — Джеду Аллану уже 82 года.

Джед Аллан (СиСи) // Стоп-кадр YouTube

Он живет в доме в Южной Калифорнии, давно не снимается, играет в бильярд и музицирует на рояле. Секрет долголетия Аллана в том, что он никогда не бросался во все тяжкие. В 2001 году ушла из жизни его жена, и с тех пор актер один. Он старается больше двигаться и правильно питается — ест овощи, птицу, избегает хлеба. Джед поддерживает отношения со своими фанатами и с Николасом Костером : экранные враги в жизни друзья.

Женился на москвичке

Николас Костер (Лайонел Локридж, главный враг Кэпвеллов) пошел по стопам своего неверного героя.

Николас Костер (Лайонел) // Фото: Global Look Press

Четыре года назад Костер развелся с супругой и женился на своей фанатке из Москвы Елене Бородулиной, которая моложе его на 43 года. 36-летняя москвичка призналась, что ждала своего Лайонела всю жизнь и ни разу не была замужем. Ради любимой Костер залез в долги и купил роскошную яхту, на которой они жили после свадьбы.

Кстати

Город вечной весны

«Санта-Барбара» — реальный городок с населением 90 тыс. человек в Калифорнии. Об испанском колониальном прошлом напоминают белые здания с красной черепицей в средиземноморском духе. Это город вечной весны: в январе там средняя температура воздуха +11 градусов, в августе — +20.