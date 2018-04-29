Ещё
В Британии в конкурсе фото живой природы победил снимок чучела
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии в конкурсе фото живой природы победил снимок чучела 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / Hans / Camera
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Снимок муравьеда, победивший в конкурсе музея естественной истории в Лондоне, оказался фейком, сообщается в официальном аккаунте конкурса в Twitter.
It's with great sadness we're letting you know that after a careful investigation into the image 'The night raider', we have disqualified the photograph. It was the winner of the 2017 Animals in Their Environment category. More info here: https://t.co/fsgHzUS83Q pic.twitter.com/dFPuiKZJzS
— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) 27 апреля 2018 г.
Работа фотографа Марсио Кабрала «Ночной захватчик», на которой изображен дикий муравьед, одержала победу в номинации «Животные в естественной среде обитания». Однако победитель вскоре был разоблачен.
Анонимный источник прислал в музей фотографии муравьеда, стоящего в такой же позе, как и животное на фотографии Кабрала. Запечатленное на этих снимках чучело расположено около входа в Национальный парк Эмас.
Пятеро работающих независимо друг от друга исследователей сравнили позу, строение тела, мех и узоры на шее животных. В результате расследования выяснилось, что на фотографии победителя изображено то самое чучело.
Вскоре в официальном аккаунте конкурса в Twitter появилось сообщение о дисквалификации «Ночного захватчика». На сайте музея отмечается, что новый победитель объявлен не будет, так как жюри не имеет права знать имена конкурсантов до оглашения результатов.
РИА Новости: последние новости
Стал известен состав жюри конкурса "Московская весна A Cappella" Биография Рината Досмухамедова В Мурманской области сутки не мог пришвартоваться пароход с 40 пассажирами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы56
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Как уходили знаменитости20
После «Евровидения»: что стало с победителями3
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение