В Британии в конкурсе фото живой природы победил снимок чучела

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости . Снимок муравьеда, победивший в конкурсе музея естественной истории в Лондоне, оказался фейком, сообщается в официальном аккаунте конкурса в Twitter.

It's with great sadness we're letting you know that after a careful investigation into the image 'The night raider', we have disqualified the photograph. It was the winner of the 2017 Animals in Their Environment category. More info here: https://t.co/fsgHzUS83Q pic.twitter.com/dFPuiKZJzS

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) 27 апреля 2018 г.

Работа фотографа Марсио Кабрала «Ночной захватчик», на которой изображен дикий муравьед, одержала победу в номинации «Животные в естественной среде обитания». Однако победитель вскоре был разоблачен.

Анонимный источник прислал в музей фотографии муравьеда, стоящего в такой же позе, как и животное на фотографии Кабрала. Запечатленное на этих снимках чучело расположено около входа в Национальный парк Эмас.

Пятеро работающих независимо друг от друга исследователей сравнили позу, строение тела, мех и узоры на шее животных. В результате расследования выяснилось, что на фотографии победителя изображено то самое чучело.

Вскоре в официальном аккаунте конкурса в Twitter появилось сообщение о дисквалификации «Ночного захватчика». На сайте музея отмечается, что новый победитель объявлен не будет, так как жюри не имеет права знать имена конкурсантов до оглашения результатов.