Ни Бэтмен, ни Ниндзя

Тот случай, когда творческую свободу авторов явно стоило ограничить.

Порой картинка действительно радует

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Batman Ninja — сплошное разочарование. Казалось бы, есть все ингредиенты для отличного мультфильма про Бэтмена: сеттинг Японии периода феодальной раздробленности, хорошо поставленные бои, интересное и плавное сочетание 2D и 3D анимации (хотя исключительно первая в данном случае, возможно, смотрелась бы лучше), присутствие всех важных персонажей из историй про Тёмного Рыцаря.

Всё портит одна ключевая делать — полное отсутствие сюжета и его замена на стереотипы. И стереотипы даже не про Бэтмена, а про аниме. Пустые, ни к чему не ведущие, но крайне экспрессивные диалоги и монологи? Не может и быть иначе. Пагоды-замки, объединяющиеся в огромного боевого робота без какой-либо на то причины? Пожалуйста. Миллионы обезьян и летучих мышей, взявшихся из ниоткуда, делающих ровно то же самое, что и пагоды-замки? Не вопрос. Команда Главного Злодея (собранная из всех прочих злодеев, сознание которых он КАК-ТО подчинил себе) и Главного Героя (при чём не только Бэт-семья, а ещё и целый клан ниндзя, взявшихся оттуда же, откуда и миллионы обезьян с летучими мышами), существующие только для того, чтобы в весьма непродолжительной видеонарезке сразиться 1 на 1 друг с другом? Само собой. Стоит заметить, битва двух команд в финале настолько коротка, что финала каждого сражения нам даже не показывают, кроме Кэтвумэн vs Харли Квинн.

Самурай во всей красе

Мультфильм определённо следовало назвать Batman Samurai, ибо именно таковым он предстаёт перед зрителями бо́льшую часть экранного времени. Ни о какой скрытности не идёт и речи (как, кстати, и о детективных способностях главного героя), зато костюм настоящего феодала той эпохи прилагается (мало того, он ещё и поверх основного). Больше повезло только костюму, вернее даже колпаку Красного Колпака. Вместо тематической маски в духе времени, ему на голову нацепили китайский фонарик во всю его высоту! Думаю, вы хорошо представляете степень его практичности на голове. А Колпака заставили так сражаться против Дефстроука, которому как раз чуть ли не единственному повезло на обновлённый дизайн костюма.

Дефстроук и тут не остался без огнестрельного оружия

Нельзя сказать, что в мультфильме нет оригинальных идей — одна из них, про Джокера и Харли, мне очень понравилась. И если она где и появлялась раньше, то разве что в старых комиксах. Вот только реализация и хронометраж загубили эту идею сразу же после появления.

Перенос в феодальную Японию посредством путешествия во времени с помощью изобретения Гродда, напротив, худшая идея в данном проекте. Будь это альтернативной реальностью, сценаристам было бы в разы проще сделать сюжет хоть немного адекватным — вместо этого же мы наблюдаем гору персонажей, совершенно не переживающих о попадании в другую страну и эпоху. И о влиянии происходящих событий на мировую историю. Да и вообще обо всём, на чём построена трилогия Назад в будущее.

Концепт гораздо лучше итогового варианта

Финальная битва Бэтмена и Джокера (будто вы сомневались, что кульминация заключается именно в этом) и вовсе без объяснения причин превращает действие в Наруто, со всеми вытекающими. Хоть бы магией объяснили.

Если вам всё же хочется бессмысленного, но захватывающего экшена про приключения Тёмного рыцаря в Азии — лучшим вариантом является этот чудесный короткий метр из 3 частей. Просмотр его займёт гораздо меньше времени, а эмоций подарит если не больше, то как минимум столько же. Осмысленной же альтернативы, судя по всему, мы уже не дождёмся.