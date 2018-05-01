Летний сезон откроют в палеопарке Дарвиновского музея 1 мая

Дарвиновский мужей откроет летний сезон 1 мая в палеопарке, передает сетевое издание m24.ru

Москвичи смогут утром бесплатно посещать экспозицию под открытым небом.

Как уточнили представители музея, среди обитателей палеопарка — динозавры килеск и амурозавр, кистеперая рыба пандерихтис, «ужасноголовый ящер» эстемменозух, шерстистый носорог и пещерный лев, которые жили когда-то на территории современной России.

"Палеопарк — это не только фигуры древних животных, но и комфортная для тихих семейных прогулок территория с удобными дорожками, фонарями, лавочками, зеленым двориком с древними папоротниками, хвойниками и гинкго", — сообщили в пресс-службе выставочной площадки.

Сезон находок настоящих окаменелостей уже начался в интерактивной палеобеседке. Там можно отыскать останки под толстым слоем песка с помощью специальной палеонтологической кисточки. Действовать придется аккуратно, чтобы не повредить артефакты.