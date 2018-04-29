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Летний сезон в палеопарке Дарвиновского музея откроется 1 мая
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Летний сезон в палеопарке Дарвиновского музея откроется 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Государственный Дарвиновский музей 1 мая откроет летний сезон 2018 г. в палеопарке, сообщили в пресс-службе музея.
«У московских «жаворонков» появилась возможность провести утро на свежем воздухе с пользой — позаботиться о своем здоровье и саморазвитии. Все лето в утренние часы, перед открытием Дарвиновского музея, горожане могут бесплатно посетить палеопарк — экспозицию под открытым небом, где обитают древние водные и сухопутные гиганты, в далеком прошлом населявшие территорию современной России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди обитателей палеопарка Дарвиновского музея — динозавры килеск и амурозавр, кистеперая рыба пандерихтис, «ужасноголовый ящер» эстемменозух, гигантское земноводное мастодонзавр, «северный слон» мамонт, шерстистый носорог и пещерный лев, которые жили когда-то на территории современной России.
«Палеопарк — это не только фигуры древних животных, но и комфортная для тихих семейных прогулок территория с удобными дорожками, фонарями, лавочками, зеленым двориком с древними папоротниками, хвойниками и гинкго — ровесниками динозавров, интерактивными аншлагами о растениях и птицах нашего города, которые нужно вертеть, крутить и совмещать в познавательных целях», — отметили в пресс-службе.
В музее добавили, что в интерактивной палеобеседке уже начался сезон находок настоящих окаменелостей: аммонитов, белемнитов, ихтиозавра, плезиозавра. Их предлагается найти под толстым слоем песка с помощью специальной палеонтологической кисточки, при этом действовать аккуратно, чтобы не повредить остатки древних обитателей Юрского моря возрастом в 199,6-145,5 млн лет.
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