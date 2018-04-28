Первомай в Волгограде: афиша мероприятий

После длинной рабочей недели волгоградцев ждут четырехдневные выходные, первые в череде майских праздников. Куда сходить и где отдохнуть всей семьей или с друзьями подскажет портал «Все для Вас». «Волгоградский марафон» 30 апреля на Набережной 62-й Армии пройдет традиционный спортивный праздник «Волгоградский марафон». Мероприятие будет посвящено памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Торжественное открытие состоится в 8.15 у памятника бронекатеру БК-13. Проверить свои силы и получить заряд бодрости смогут более тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега. Как сообщает «Всё для Вас», ссылаясь на областную администрацию, марафон предусматривает несколько дистанций — на 42, 21 и 10 километров, а также марафонскую эстафету–экиден. Изюминкой соревнований станет детский старт для участников до 12 лет «Мой первый километр». Юных бегунов ждут специальные призы, а также будет подготовлена развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами. Кроме того, в рамках мероприятия четвертый год подряд пройдет чемпионат и первенство России по марафонскому бегу. На них выступят не только любители, но и ведущие мастера российской легкой атлетики. Победителей наградят кубками и медалями. Танцевальные встречи у фонтана «Искусство» В Волгограде вновь откроется концертная площадка у фонтана «Искусство». Торжественное открытие 10 юбилейного сезона проекта «Встретимся у фонтана» МУК «Волгоградконцерт» состоится 30 апреля на верхней террасе Центральной набережной. 30 апреля, 1 и 5 мая с 16 до 17 часов волгоградцев приглашают на танцевальные встречи. Гостей ждет яркая концертная программа с участием солистов Александры Соловьевой, Михаила Янца и дуэта «Восторг», а также розыгрыши и викторины. В честь юбилейного сезона танцевальные встречи пройдут в парках всех районов Волгограда. Подробную информацию о проекте можно узнать по телефону: 50-50-09 и на сайте www.volgograd-concert.ru Автопробег пожарной техники 30 апреля в Волгограде, в день празднования 369-й годовщины пожарной охраны, состоится ставший уже традиционным автопробег пожарной техники. Старт мероприятию будет дан в 10.00 с площади Дзержинского в Тракторозаводском районе города. Колонна пожарных машин проследует по проспекту Ленина до ул. Краснознаменской. Конечной остановкой станет Центральная набережная Волгограда, где все желающие смогут поближе рассмотреть героические машины и сделать фото на память. В этом году в составе автоколонны пройдут пожарные автомобили, представляющие историческую ценность — ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также действующие в настоящее время в пожарно-спасательных подразделениях образцы пожарной техники, в том числе и группа экстренного реагирования на мотоциклах. Всех желающих приглашают соприкоснуться со службой огнеборцев, посетив выставку пожарной техники на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Семейная эстафета, дискотека в Комсомольском саду На майские выходные волгоградцев в горсаду ждут интересные мероприятия. 2 мая с 11.00 до 14.00 в Комсомольском саду Волгограда состоится спортивный праздник «Побежали!». Участниками забега смогут стать дети и их родители. Папы побегут с дочками на шее, а мамы с сыновьями за руку. После эстафеты всех будут ждать на дискотеке «Для тех, кому ДО..». Экскурсии по детской железной дороге 1 мая откроется новый юбилейный 70-й сезон работы детской железной дороги. Жителей и гостей города ждет знакомство с историей ДЖД и увлекательные экскурсии на поезде по пойме реки Царицы. Детская железная дорога — это многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон, протяженностью 1,2 км. На дороге действуют три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция „Гаситель“» и «Площадь Чекистов». Составом управляют воспитанники кружка «Юный железнодорожник». Железная дорога работает со вторника по воскресенье, кроме понедельника. Отправление поезда со станции «Площадь Чекистов» в 10:30, 11:30, 12:30; 15:00, 16:30 и 18:00. Для детей до 5 лет проезд бесплатный. от 5 до 11 лет — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. Справочная информация по телефонам в г. Волгограде: 8 (8442) 90-42-34, 8-961-080-67-07 (с 9:00 до 16:00). «Джазовый звездопад» в планетарии 29 апреля в 18.30 в Волгоградском планетарии группа «Карат» представит концертную программу «Джазовый звездопад», посвященную Международному дню джаза. В исполнении профессиональных, ведущих музыкантов, неоднократных участников джазовых фестивалей и концертов, прозвучат популярные джазовые композиции Weather Report, Herbie Hancocka, Chick Corea, Stevie Wondera, Jimmy Forresta, Benny Golsona, вокальные Natalie Cole, Ray Charles, Franka Sinatra и авторские произведения. «Научный каламбур» в музее Эйнштейна 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая музей Эйнштейна приглашает на научно-развлекательное шоу «Научный каламбур». Программа приоткроет вам тайны физики и химии с помощью «зажигательных» опытов и экспериментов, демонстрирующих наглядно свойства воздуха, воды, огня… Ребята будут разыгрывать сценки, во время которых они проявят логику и решат сложные головоломки. А незабываемые превращения и трансформации с мыльными пузырями в конце программы, и популярные опыты с сухим льдом понравятся даже родителям. Самые яркие опыты, собранные со всех программ за 5 лет существования «Музея занимательных наук Эйнштейна». Начало: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая 2018 г. в 13.00 и в 15.00. Первомайское шествие Традиционный первомайский митинг и шествие пройдут 1 мая. Праздничная колонна проследует от площади Ленина до площади Павших Борцов. Начало — 9.00. Сбор участников — 8.30, на пересечении улицы 13-я Гвардейская и проспекта Ленина. Митинг пройдет под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Монстрация Третье ежегодное праздничное абсурдистское шествие «Монстрация» пройдет в сквере 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе. Сбор в 12:00, cnfhn — 13.00. Тестовый матч 2 мая в Волгограде состоится второй тестовый матч. На стадионе «Волгоград Арена» «Ротор-Волгоград» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». В этот день футбольных болельщиков ждет обширная развлекательная программа. Рядом со стадионом «Волгоград Арена» фуд-зону, где волгоградцам и гостям города предложат блюда национальной кухни. Удобные точки общественного питания будут выполнены в формате ярмарочных домиков. Там можно будет приобрести безалкогольные напитки, различную выпечку, блины, шашлыки, кондитерские изделия. С полудня в парковой зоне, где проходит «Дорога болельщиков» начнут выступать творческие коллективы и солисты МУК «Волгоградконцерт». Напомним, 2 мая общественный транспорт перейдет на особый режим работы. Зона вокруг стадиона «Волгоград Арена» станет пешеходной. Для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города будут работать бесплатные перехватывающие парковки. По городу будут курсировать автобусы-шаттлы. Кроме того, в майские выходные в Центральном районе, где по традиции состоятся основные мероприятия, движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам.

Это неполный текст новости