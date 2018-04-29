Особое назначение. Часть вторая 

Псковская губерния: последние новости

В псковском региональном центре президентской библиотеки пройдёт видеоконференция с документалистом Константином Артюховым

Псковский облздрав не исключил объединения перинатального центра и детской областной больницы

В Саратове отключили электричество в Доме кино, где показывали фильм о Борисе Немцове