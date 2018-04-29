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Итоги конкурса среди видеоблогеров‐юнармейцев подвели в Подмосковье
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Итоги конкурса среди видеоблогеров‐юнармейцев подвели в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
29 апреля победителей конкурса среди видеоблогеров‐юнармейцев наградили в музее‐усадьбе «Архангельское». Участники состязания делились своим видением о том, как стать маршалом Победы.
В конкурсе принимали участие ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Они писали о полководцах, сохранении памяти о подвигах военных лет, современном видении военной карьеры и роли армии в российской истории. Победителем стал Артем Данилов из Электростали. Он получил возможность бесплатно пройти курсы тележурналистики в Московской школе телевидения и радио. Всем призерам также вручили путевки в международный детский лагерь «Артек». Поздравляли видеоблогеров потомки легендарных полководцев: Рокоссовского, Конева, Говорова, Лосик и других.
Когда смотришь его [ролик], как Артем его сделал, и когда идут мурашки по коже — это говорит о том, что это сделано искренне, это сделано с большой любовью и в память о таких великих людях
Александр Легков, олимпийский чемпион, начальник регионального штаба «Юнармия» в Подмосковье.
После церемонии награждения состоялся концерт студентов Академического музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского.
Конкурс видеоблогеров «Как стать маршалом Победы» движение «Юнармия» проводит совместно с «Региональным благотворительным фондом содействия сохранению памяти о полководцах Победы».
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