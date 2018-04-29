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Школа диджеев заработала в рамках фестиваля «Московская весна а сappella»
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Школа диджеев заработала в рамках фестиваля «Московская весна а сappella» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Школа диджеев и музыкальный лекторий заработали в рамках фестиваля «Московская весна а сappella», сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль продлится до 9 мая, отметили представители оргомитета, на нем можно будет не только побывать на концертах и вечеринках, но и научиться организовывать свои собственные. В диджей-школе горожан научат обращаться со специальным оборудованием, расскажут принципы сведения и аранжировки треков.
"Рядом расположился музыкальный лекторий, где Сергей Санчес (DJ Sanchez) и другие известные диджеи поделятся секретами мастерства. Лектории и диджей-школа работают ежедневно, а все занятия в них совершенно бесплатны", — цитирует оргкомитет Агентство «Москва».
Уроки на Тверском бульваре от диджеев Александра Михайлова (NeverMet) и Александра Трофимова (LCJ Ice Berg) будут проходить ежедневно с 11:00 до 20:00. Каждое занятие посвятят своей теме: 1 мая они расскажут о структуре и аранжировке трека, 4 мая — об использовании эффектов и лупов.
В лектории 30 апреля, в 15:00 один из самых известных диджеев России Сергей Санчес расскажет о том, как организовать успешную клубную вечеринку. Кроме того горожан научат выпускать и продвигать свои треки на зарубежных лейблах. Об этом 1 мая в 14:00 расскажет Кирилл Любимов. Кроме того, 30 апреля в 17:00 основатель школы Umaker Константин Копытов прочтет лекцию «Организация шоукейса на международном фестивале от идеи до реализации». Основать собственный лейбл поможет генеральный директор школы Umaker Алекс Николаев. Послушать его лекцию можно 5 мая в 15:00.
О проведении крупных мероприятий на тысячу и более зрителей расскажет 6 мая в 14:00 Наталья Дашкова. А в 15:00 диджей и продюсер, основатель проекта Sound Park TV, промо группы Instinct и Berlin Rules, Евгения Костур поделится секретами организации камерных музыкальных мероприятий.
Лекции о музыкальной культуре каждый вечер читают на Новом Арбате возле дома 19. Там 4 и 5 мая пройдет курс на тему «Тело как музыкальный инструмент».
Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке в столице. Во время события состоится одноименный международный конкурс исполнителей. В 2018 году в нем поучаствуют 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира и 40 регионов России.
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