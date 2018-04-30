Петербург на год получил титул мировой столицы джаза

С 2012 года на планете отмечают Международный день джаза — он проходит 30 апреля. И каждый год ЮНЕСКО объявляет город, который станет мировым центром этого музыкального праздника. В этот раз на звание столицы джаза претендовало 18 городов. Выиграл Петербург.

Трёхдневный фестиваль собрал звёзд мировой величины и пока малоизвестных исполнителей. По всему городу идут джазовые концерты, а по улицам даже колесит старинный трамвай, в котором пассажиры слушают живую музыку — как нестареющую классику, так и современные джазовые направления.

В ЮНЕСКО объяснили решение отдать в этом году звание мировой столицы Петербургу: именно в Ленинграде в 1927 году начали профессионально исполнять джаз, когда в Капелле появился знаменитый «профессорский» джаз-оркестр, а вскоре родился и первый постоянный джазовый коллектив.

В Ленинграде появился первый в СССР джаз-клуб «Квадрат», где каждую неделю корифеи джаза играли джем вместе с новичками — из этого клуба вышли многие знаменитые джазисты. Но решающим фактором стало то, что в 1989 году в Ленинграде открылась Филармония джазовой музыки.

Вот уже почти 30 лет ей бессменно руководит мультиинструменталист и виртуоз Давид Голощёкин. Он рассказал « Парламентской газете », как появилось это уникальное заведение.

— Центр джазовой музыки появился не столько благодаря мне, сколько благодаря Валентине Матвиенко , это исторический факт, — признал мэтр джаза. — Всё началось с неё, это было её решение.

Голощёкин вспомнил 1988 год, когда он со своим джаз-оркестром работал в Ленконцерте. И с грустью и тревогой наблюдал, как всё в стране разваливается, в том числе и концертная деятельность. В том году для оркестра Голощёкина не запланировали ни одних гастролей. Это грозило остановкой работы, а то и развалом коллектива.

— Я был знаком с Валентиной Ивановной ещё по временам, когда она работала в обкоме ВЛКСМ, а я во Дворце молодёжи, — рассказал Давид Голощёкин. — А в 1988 году она уже была заместителем председателя Горисполкома, отвечала за культуру. Я по обычному телефону позвонил в её приёмную, секретарь ответила, и Матвиенко тут же меня приняла. Я объяснил проблему. «Что ты предлагаешь?» — спросила Валентина Ивановна. Я ответил: «Хорошо бы иметь в Ленинграде свой стационар, где можно было бы играть джазовую музыку». И тут Матвиенко говорит: «Мы только что закрыли кинотеатр „Правда“ на Загородном, 27. Пойди посмотри, там неплохая площадка — подойдёт ли она?»

В те годы по всему Ленинграду начали появляться видеосалоны, зрителей в кинотеатрах практически не осталось, и город был вынужден закрывать небольшие кинозалы. «Правда» была одной из таких площадок. Голощёкин немедленно отправился смотреть помещение. Оно никак не годилось для театральных студий — не было сцены, кулис, задника, — зато для джаз-клуба оно подходило идеально.

— Просто потрясающее место, о котором можно было только мечтать! — до сих пор не верит своему счастью музыкант.

Была только одна очень большая проблема: рядом с кинотеатром находился, да и сейчас находится ресторан «Тройка», очень популярный в тогдашнем Ленинграде. И его руководство тоже положило глаз на освобождающиеся за стенкой залы — они могли бы стать ещё одной площадкой для ресторанного варьете, к слову, одного из лучших в Союзе. В Горисполкоме были влиятельные люди, которые поддерживали эту идею, продвигали её.

— Валентина Матвиенко выдержала эту борьбу, — вспоминает Давид Голощёкин. — Нам она сказала: «Всем, чем могу, буду помогать». И помогала. Отстаивала идею джазового центра, на кого-то, наверное, давила, спорила. Вся эта борьба была на ней, она взяла это на себя, это было её волевое решение. Мы же должны были сделать проект переделки кинотеатра под место, где будут слушать джаз — в соответствии со всеми нормами, правилами, требованиями.

Всё произошло очень быстро. И уже к Новому году джаз-клуб был готов. Валентина Матвиенко приехала его инспектировать 29 декабря.

— Она всё смотрела, проверяла, всюду заглядывала, чтобы всё соответствовало нормативам, — рассказал Голощёкин. — Было видно, что она хорошо во всём этом разбирается. И только когда убедилась, что всё в порядке, подписала решение открыть на Загородном проспекте, 27 Центр джазовой музыки. Этот документ сейчас хранится в нашем музее.

Первый концерт дали уже через три дня, 1 января 1989 года — эта дата и считается днём рождения джазовой филармонии. За 29 лет на её сцене выступили сотни мировых и отечественных звёзд, появились собственные коллективы. А с 2006 года в малом, Эллингтоновском зале каждый вторник собирается старый джаз-клуб «Квадрат» и, как и полвека назад, молодёжь может выйти на сцену, встать рядом с мэтрами и играть с ними джем.

«Честно говоря, в ресторане «Тройка» были уверены, что наша филармония — это ненадолго, что к нам никто не будет ходить, и помещение всё равно отойдёт к ним, — усмехнулся Давид Голощёкин. — Но жизнь показала обратное».