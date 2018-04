От концерта Джонни Деппа в «Олимпийском» до празднования свадьбы принца Гарри: куда сходить и на что посмотреть в мае 

Концерт рэпера Tyga 14 мая, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT Четко открываем последний месяц весны с подписантом музыкального лейбла Канье Уэста рэпером Tyga! Этот калифорнийский номинант на премию «Грэмми» выступит со свежим альбомом Kyoto, в котором неожиданно для многих переместит музыкальный фокус с речитатива на мелодичное пение. Такое нужно видеть, тем более что организаторы мероприятия обещают от артиста премьеру новых треков прямо на концерте. Концерт Nickelback 21 мая, СК «Олимпийский» Популярнейшая рок-группа Nickelback приезжает в Россию в рамках одного из самых масштабных своих турне под названием Feed The Machine. — нескромно заявляет вокалист группы Чед Крюгер. Тур стал триумфальным возвращением музыкантов в Европу, вслед за выходом 9-го студийного альбома. Пластинка — настоящий подарок для поклонников, которые изголодались по ярким трекам группы. Концерт The Hollywood Vampires в составе с Джонни Деппом 28 мая, СК «Олимпийский» Впервые в Россию Джонни Депп приедет не в качестве актера, чтобы представить очередной блокбастер со своим участием, а как настоящий музыкант! Вместе с группой The Hollywood Vampires, в которую также входят Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри , он выступит с треками he Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who и собственными композициями. — признается Джонни Депп. А вот кинотеатры в этом месяце подарят нам, наверно, самые важные картины 2018 года: дебютную работу Константина Хабенского в режиссерском кресле «Собибор», третью часть «Мстителей», которая во всем мире уже бьет кассовые рекорды и, конечно, еще один фильм, посвященный «Звездным война» и нашему любимому герою Харрисона Форда . «Собибор» с 3 мая Рейтинг ожидания 91% говорит сам за себя. Вся Россия собирается посмотреть, как Константин Хабенский справился со своей режиссерской работой в военном фильме «Сибибор». Лента основана на реальных событиях октября 1943 года, когда заключенные лагеря «Собибор» поднимают восстание — единственный шанс спастись в нацистском лагере смерти. «Мстители: Война бесконечности» с 3 мая Этот фильм, конечно, ждут не меньше. Очередная часть супергеройской картины «Мстители: Война бесконечности» — предмет трепета миллионов поклонников комиксов и жанра фэнтези по всему миру. В этот раз Мстители сразятся с самым грозным антагонистом — титаном Таносом. Битва ожидает быть жаркой и эпичной. Ее уже по достоинству оценили зрители и критики: средняя оценка на «Кинопоиске» 8,3 балла — исключительная редкость. «Хан Соло: Звездные войны. Истории» с 24 мая Фильмы вселенной «Звездных войн» априори одни из самых ожидаемых. И какой бы ни была лента, поклонникам не надоедает видеть любимых героев на большом экране. Наверное, поэтому режиссер новой картины «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Рон Ховард в своей новой работе решил обрадовать зрителей флешбеком и вновь рассказать о похождениях юного Хана Соло и его верного напарника Чубакки. Наиболее важное событие культурной жизни в мае — свадьба принца Гарри . Праздновать ее советуем масштабно — со всем миром за трансляцией этого мероприятия или просто в хорошем ресторане. Празднование свадьбы принца Гарри и мисс Меган Маркл 19 мая, Fairmont Hotels & Resorts Если мужчины смотрят трансляции футбола по телевизору в одном из городских баров, то женщины — прямой эфир свадеб в холлах роскошных отелей. Именно так сеть гостиниц Fairmont готовится встретить наиболее обсуждаемое событие светской хроники — свадьбу принца Гарри и мисс Меган Маркл. Если соберешься путешествовать по миру в это время и уже строишь маршрут, то обязательно внеси в свой план отель The Plaza в Нью-Йорке, где проведут прямую трансляцию торжественного события. Или Fairmont Copley Plaza в Бостоне, где организуют настоящую свадебную вечеринку в королевском стиле. Кроме того, в солнечной Барселоне в отеле Fairmont Rey Juan Carlos I проведут целое королевское чаепитие и приготовят свадебный мини-торт. Ну, а в Лондоне отель The Savoy представит королевский послеобеденный чай и фирменный коктейль The Royal Welcome. В Москве же 19 мая тоже намечено много интересных мероприятий. Вечер джаза с Мэрилин Монро 19 мая, джаз-клуб Козлова Например, в одном из клубов у Китай-корода в формате мюзикла воссоздадут все, что происходило за неделю до смерти Мэрилин Монро. Историю, основанную на воспоминаниях, письмах и дневниках великой актрисы, будут сопровождать живая музыка и легендарные хиты того времени. Шоу JG TABooo 19 мая, рестобар I VAN GOGH На десерт — совершенно новое для московской публики шоу JG TABooo. Это захватывающее представление, в котором объединится театр, бурлеск и цирковое искусство. Как заявляют организаторы мероприятия, это будет одно из самых провокационных шоу: «монологи конферансье изрядно нахальны и не поддаются цензуре». Среди артистов только профессионалы международного уровня, которые будут исполнять сложнейшие трюки без страховки. Кажется, нас ждет самое жаркое представление весны! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Антипина Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Global Look Press, Shutterstock/VOSTOCK