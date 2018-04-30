Мнение: «Бэтмен-Ниндзя»

Обзор без спойлеров, мое мнение не обязательно совпадает с вашим и это нормально:)

Скажу сразу: я не фанат аниме (простите меня пользователи этого ресурса), чего не скажешь о мультфильмах вселенной DC. Аниме смотрел всего одно («Тетрадь Смерти»), с остальным не заладилось. Поэтому, если некоторые моменты касательно моих рассуждений по поводу стилистики сего творения заставят вас чувствовать себя некомфортно — я извиняюсь.

Прорисовка просто завораживает

Вслед за мультфильмом «Отряд Самоубийц: Строгое наказание», о котором я писал тут, свет увидела новая анимационная лента DC от Дзюмпэя Мидзусаки о Бэтмене, выполненная в аниме стилистике. Это не первый раз, когда история о Величайшем детективе использует этот способ повествования — в 2008 году вышел мультфильм, связывающий фильмы «Бэтмен: Начало» и «Темный Рыцарь». Правда, стоит отметить, что то проект был сборником 6 короткометражек и повествование было не полноценным.

Кадр из аниме «Бэтмен: Рыцарь Готэма»

В центре сюжета столкновение известных героев и злодеев в непривычных для них декорациях феодальной Японии. Сказать, что все выполнено атмосферно, значит ничего не сказать. Население, здания, леса, поля и все остальное — фальши не чувствовалось ни в чем. В этом он точно выигрывает у одного из предыдущих мультфильмов DC «Бэтмен: Готэм в газовом свете», про который я писал тут.

Маленькие дома, люди в традиционных одеждах, почти постоянное светлое время суток — ничто из этого не свойственно Бэтмену

Что касается сюжета — тут все слабо. Даже не слабо, а вообще не проработано. Сюжетных дыр великое множество, завязка и развязка неинтересна, половина персонажей просто невероятно бесполезны. Схватки со злодеями, предательства, «неожиданные» повороты — все, в принципе, присутствует, но сразу видно, что основной упор на сюжет точно не делали.

Если я правильно понял, у авторов в приоритете было 3 момента. Во-первых, это стиль. Я не особо разбираюсь в этом виде искусства, однако просто с ума сходил от красоты прорисовки, линий, дизайна, теней и так далее. Почему-то особенно запомнился Двуликий и первый костюм Бэтмена. Прям действительно невероятно стильно.

Просто взгляните, как проработаны тени и линии. Блеск

Во-вторых, это боевые сцены. Когда авторы не уходили в крайности, у них получилось просто потрясающе передать и изображение восточных единоборств, и стилизацию комиксов, и динамику. Иногда даже забывал, что смотрю аниме — просто погружался будто в хороший фильм. И финальная схватка была показано невероятно интересно и впечатляюще.

Все, как в аниме — девушки бьют друг друга в замедленной съемке и с эффектными трюками

В-третьих, это трэш и абсурдность аниме. Все клише этого вида искусства, о которых я знал, присутствуют здесь. 2D анимация? Есть. Боевые роботы? Конечно. Полное разрушение логики ради действия? Ну разумеется! И это иногда выглядит весьма и весьма странно, но улыбку на лице вызовет точно. Главное, не стоит смотреть мультфильм в плохом настроении.

По-моему, в комиксах так точно не бегали

Такое редко бывает, но и хотел бы отметить нейтральные моменты. В принципе, моменты не могут быть нейтральными, но просто они одинаково хорошо и плохо сделали дизайны персонажей. То есть там потрясающий Бэтмен, Джокер и Дэфстроук, но когда я впервые увидел Робина и Красного Колпака, то не смог сдержать смех. Для полного понимания того, что я только что описал, советую посмотреть мультфильм полностью.

Редкий пример одинаково хорошей проработки персонажей

Теперь хотелось бы остановиться на отрицательных моментах. Про дизайн и сюжет сказано выше, но это не все. Больше всего мне понравилось то, что персонажи некоторые были испорчены. Красный Колпак в команде с Бэтменом, совершенно отвратительно измененный Робин, от которого я действительно ждал фразы «Holy Japan, Batman!» Для чего было вводить так много злодеев — неизвестно, потому что места нашлось только 3-4, остальные же просто бездарным образом слиты. Притянутые за уши пророчества, средства передвижения и другой абсурд я сваливаю на трэшовость, на которую и рассчитывали авторы, но само переосмысление персонажей на пользу точно не пришло.

Часть злодеев в данном мультфильме

Если вы фанат вселенной DC, а также любите мультфильмы от этой студии, но плохо знакомы с аниме — можете смотреть, вы получите порцию хорошего настроения, если расслабитесь. Если вы фанат аниме, то откиньтесь в кресле и получайте удовольствие, несколько раз улыбка на вашем лице точно появится.

Бэтмен-Ниндзя — Арт Как мультфильм в отрыве от основной вселенной он неплохо выглядит. Присутствие множества сюжетных дыр, несостыковок и изменения характеров персонажей действительно сильно компенсируется красотой, атмосферой и непередаваемым стилем. Просмотра стоит, а значит, мультфильм свою работу сделал. Если думаете, что я не прав, то взгляните на трейлер и решите сами для себя.

Трейлер на английском языке

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