5 красивейших садов и парков, которые стоит посетить

Прогуляться под тенистым зеленым навесом, посмотреть сорта растений для высадки на даче и восхититься работой профи, перекроивших когда-то заурядные клочки земли в цветущие оазисы, — лучших мест, чем красивый сад или парк, для этого, кажется, и не найти.

Рассказываем о самых очаровательных и экзотичных из них.

Что интересного: каждый, кто знаком с творчеством знаменитого импрессиониста, в Живерни наверняка испытает чувство легкого дежа вю, ведь именно здесь Моне черпал вдохновение и находил сюжеты для своих работ.

Сад Моне состоит из двух частей. В верхней — примерно с гектар площадью — находится усадьба художника, фруктовый сад и живописная аллея. А если спуститься по подземному переходу вниз, можно полюбоваться водным садом.

Когда-то это был невзрачный болотистый участок, пока Моне не выкупил его и не осушил, затем разбил пруд и высадил нимфеи — те самые кувшинки из сотен его картин и этюдов. А рядом — плакучие ивы, бамбук, ирисы, рододендроны и розы.

Говорят, Моне тратил на свой сад уйму денег и постоянно экспериментировал с редкими и экзотическими сортами. Что, кстати, крайне не нравилось местным жителям, которые всерьез опасались, что художник своими странными растениями отравит воду в деревне.

Совет INMYROOM: интерьер усадьбы, в которой жил Моне, не менее интересен, чем сад, поэтому не забудьте заглянуть внутрь здания — после реставрации все выглядит как и при жизни художника. Кроме того, в усадьбе действует экспозиция подлинных японских гравюр, собранных Моне, — их сюжеты подсказали художнику идею создания знаменитого японского мостика над прудом.

Что интересного: пальмовая и бамбуковая рощи, суккуленты разнообразных размеров и форм, юкка, кипарисы, азиатские лотосы и многое другое — разнообразие растений в небольшом саду площадью всего в гектар впечатляет.

Самые первые из них появились здесь в двадцатых годах, когда землю купил Жак Мажорель — французский художник и заядлый садовод. Он, как и Моне, общался с селекционерами, обменивался с ними опытом, привозил растения из поездок и высаживал их в своем саду.

Прогулявшись по тенистым аллеям и наслушавшись щебетания птиц (в саду их около пятнадцати видов), стоит поближе рассмотреть виллу в мавританском стиле Бу Сафсаф, построенную Мажорелем. Сегодня это музей дизайнера Ив Сен Лорана — он был последним владельцем виллы и занимался Jardin Majorelle после смерти художника.

Насыщенный синий цвет, резко контрастирующий с растительностью сада и традиционными розовыми постройками Марракеша, потом подхватит фэшн-индустрия и назовет в честь сада — синий мажорель.

Совет INMYROOM: желающих попасть в сад всегда немало, поэтому чтобы не стоять в очереди за билетом, заранее наймите экскурсовода или приходите перед открытием.

Что интересного: это место стоит посетить уже хотя бы ради знаменитого «сада на миллион долларов», а точнее, саговниковых пальм — древнейших растений на земле. Чтобы профинансировать проект, хозяйка Lotusland Ганна Вальска — известная оперная дива и светская львица — в семидесятых продала с аукциона несколько коллекций своих ювелирных украшений.

Впрочем, помимо действительно очень дорогого сада, здесь есть на что посмотреть. Lotusland насчитывает более двадцати «садовых комнат» — мини-садов, рощ и аллей, среди которых японский, тропический и водный сады, пальмовая роща и потрясающий театральный сад, украшенный гротескными скульптурами из частных коллекций Ганны Вальска.

Все это оформлено с голливудским размахом и шиком — как и полагается светской львице.

Совет INMYROOM: попасть в сад наобум не получится: двухчасовую экскурсию с опытным гидом следует резервировать заранее. Зато шумихи и толпы туристов в саду точно не встретишь.

Что интересного: этот сад величиной в 2,2 гектара, спроектированный знаковым для Японии ландшафтным дизайнером Такума Тоно, считается одним из наиболее подлинных японских садов — и одним из самых безмятежных и умиротворяющих.

Восемь садовых зон, живописные водоемы c упитанными карпами, невысокие водопады, традиционный чайный дом, сконструированный в Японии и собранный уже в Портленде, и огромные раскидистые клены — кому-то японское видение идеального сада может показаться немного пресным, но вряд ли оставит равнодушным.

Совет INMYROOM: японская садовая культура метафорична, поэтому без экскурсовода будет непросто разобраться, зачем здесь нужна эта странная скульптура, и чем хорош «Сад из песка и камня».

Что интересного: старейший парк в Европе и, без лишнего кокетства, самый красивый и фотогеничный. Правда, открыт он всего два месяца в году — во время цветения тюльпанов.

В парке площадью 32 гектара можно не только прогуляться среди бескрайних клумб и порядка семи миллионов цветов, но и посетить выставки, цветочные шоу и посмотреть на шествие ежегодного парада цветов Bloemencorso.

А по приезду домой организовать такую же красоту у себя на даче — разве что немножко меньше размером. Кстати, луковицы знаменитых тюльпанов можно купить на входе в парк.

Совет INMYROOM: есть еще один классный способ осмотреть красоты парка — прокатиться по полям около Кекенхофа на велосипеде. Арендовать велосипед можно на парковке парка.