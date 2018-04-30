Кино во всех видах и обличьях — на телеканале «Россия К»

На неделе с 30 апреля на канале «Культура» настоящее раздолье ждет кинолюбителей. Их ждет огромное количество передач о кино и замечательные кинопоказы.

Только что в Москве завершил работу 40-й международный кинофестиваль. Один из старейших смотров в мире порадовал любителей кино интересной и интригующей программой.

4 мая в 23:35 на телеканале «Россия К» смотрите программу «Кинескоп» с Петром Шепотинником. В этом выпуске речь пойдет о самых ярких событиях юбилейного кинофестиваля и громких премьерах, которые были представлены кинематографистами со всего мира, среди них и опытные мастера — итальянцы Роберта Торре и Ферзан Оцпетек, португальский режиссер Сержиу Трефо, казах Адильхан Ержанов и талантливые дебютанты, такие как китаянка Ян Ге, снявшая в России свою первую работу. Россию в конкурсе представили якутский режиссер Эдуард Новиков с картиной «Царь-птица» и Александр Котт с фильмом-трагедией «Спитак» о землетрясении в Армении.

В этот же день, 4 мая в 00:15, вас ждет очередная программа из цикла «Культ кино с Кириллом Разлоговым», посвященная кинофильму «Хохлатый ибис». Картина китайского режиссера Цяо Ляна получила главный приз ММКФ в 2017 году. Это драма по одноименному роману Чжун Пина. В ролях: Гао Цзыфэн, Мэн Хайянь, Чжао Цзыфен, Хэ Мяо, Ван Пэйлу и др. Кратко суть: пекинский репортер Кан Вэн отправляется в родную деревню, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там хохлатом ибисе — редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставляет общество заговорить об экологической катастрофе. Однако местные жители не рады приезду Кана — из-за его статьи могут закрыть единственное предприятие в округе — цементный завод…

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