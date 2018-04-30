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Уволят ли, если прийти пьяным или сильно опоздать: тест-игра для тюменцев на знание трудовых прав и обязанностей
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Уволят ли, если прийти пьяным или сильно опоздать: тест-игра для тюменцев на знание трудовых прав и обязанностей 

72.ru 16 минут назад
Фото: 72.ru
День весны и труда, который по календарю — заветный выходной, все тюменцы проведут по-разному. Кто-то махнёт за город шашлыки жарить и баню топить, другие отправятся гулять по городу, смотреть крутые фильмы в кинотеатре, пробовать что-то новое в любимых заведениях с едой. Что бы вы ни выбрали, предлагаем найти минутку и сыграть с нами в игру. Вооружившись ТК РФ, мы придумали 10 вполне себе жизненных ситуаций. Выбирайте ответы, которые кажутся вам правильными. А мы расскажем, хорошо ли вы знаете свои рабочие права и обязанности.
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