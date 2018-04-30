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В тихом омуте: 5 впечатляющих кинообразов Кирстен Данст
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В тихом омуте: 5 впечатляющих кинообразов Кирстен Данст 

Журнал ОК! 2 часа назад
Кирстен Данст начала сниматься совсем малышкой — она появилась на телевидении, когда ей было всего три года. В шесть она уже играла в кино, а в 1994 году вышел фильм, принесший ей мировую известность — «Интервью с вампиром» с Томом Крузом и Брэдом Питтом, где Кирстен исполнила роль девочки, обращенной в вампиршу. Невинность и порок, ангельская внешность — и чертенята в глазах: характерная для Кирстен Данст гармония противоречий, которую режиссеры использовали не раз, доверяя Кирстен сложные и многогранные образы.
«Безумная и прекрасная»
Кирстен Данст / Безумная и прекрасная
Николь (Кирстен Данст) и Карлос (Джей Эрнандес) — Ромео и Джульетта нашего времени. Она — избалованная девушка, воспитанная в роскоши, он — парень из бедной семьи. Все вокруг против их отношений, но притяжение между ними сильнее и естественнее любых искусственно возводимых преград.
«Холостячки»
Кирстен Данст / Холостячки
Из четырех подружек замуж выходит именно та, от которой этого меньше всего ожидали. Девушки приезжают в Нью-Йорк на девичник, чтобы поздравить Бекки и хорошенько отметить грандиозное событие. Алкоголь, стриптизеры, клубы, испорченное платье невесты: выдержит ли многолетняя дружба столько испытаний сразу?
«Ворон 3: Спасение»
Кирстен Данст / Ворон 3: Спасение
Молодого человека несправедливо обвиняют в убийстве и отправляют на электрический стул. Но он возвращается с того света, чтобы отомстить продажным полицейским и убийце своей девушки.
«Всё самое лучшее»
Кирстен Данст / Всё самое лучшее
Дэвид (Райан Гослинг) — сын одного из самых богатых людей Нью-Йорка. Он влюбляется в девушку не своего круга, студентку медицинского колледжа Кэти (Кирстен Данст). Они женятся, невзирая на неодобрение семьи Дэвида, перебираются в пригород и открывают небольшой магазин. Будущее кажется безоблачным, но со временем поведение Дэвида меняется пугающим и непредсказуемым образом.
«Параллельные миры»
Кирстен Данст / Параллельные миры
Иден (Кирстен Данст) и Адам (Джим Стерджесс) живут на разных планетах. Она — девушка из «вернего мира», где царит богатство и благоденствие; он — из «нижнего», за счет которого создается благополучие верхнего. Это параллельные миры, которые не пересекаются. Адам и Иден любят друг друга, но под силу ли любви преодолеть расстояние между планетами?
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