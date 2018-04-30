Больше страсти! Топ-20 откровенных фотографий пермских красоток

Прикамская земля богата на красавиц. Среди них находятся те, кто отлично конвертирует свою привлекательность в успех и признание (а вместе с тем и деньги) на мировых подиумах, конкурсах красоты или в Интернете. Пусть даже некоторые сексапильные пермячки не чураются лечь на стол пластическому хирургу, дабы улучшить свою внешность и формы.

Обзор откровенных фотографий очаровательных уроженок нашего края смотрите в подборке «АиФ-Прикамье».