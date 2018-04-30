Хитровка и другие самые криминальные районы в советской Москве

Москва сегодня занимает первые места по уровню преступности в России. В советской Москве с криминалом тоже было не все хорошо. Некоторые районы города считались особенно опасными.

Хитровка

Статус «неблагополучного» места Хитровка получила ещё в середине XIX века. Ко времени революции её заселяли представители московского социального дна: нищие, воры, наемные рабочие в количестве до 10000 человек. Их называли хитрованцами. Здесь чаще всего арестовывали уголовников, сбежавших с сибирской каторги.

Это было уникальное явление.

Район, который жил по своим законам. Со своим языком и традициями. Будни Хитровки изучали Станиславский, Немирович-Данченко и художник Симов.

После революции криминогенная ситуация на Хитровке ещё больше усугубилась. Настолько, что в 20-х годах Моссовет принял решение снести Хитров рынок, 27 марта 1928 года на Хитровке разбили сквер, а старые ночлежные дома преобразовывались в жилтоварищества.

Орехово

Район Орехово-Борисово вырос в 1970 годы. Как и во всех молодых районах в нем происходила мощнейшая селекция людей. К середине 1980-х стало понятно, что селекция приобрела все признаки отрицательной — новыми героями Орехово-Борисово стали «Ореховские».

Как и все ОПГ 90-х «Ореховские» начинали с крышевания наперсточников, вымогательства, разбоя, грабежей и продажи наркотиков, переходя на контрабанду, похищения и убийства людей.

Во главе «Ореховских» стоял Сергей Тимофеев , получивший кличку «Сильвестр».

По мнению оперативников, работников МУРа и Прокуратуры это была самая жестокая ОПГ в Москве, а может, и в СССР.

«Ореховские» занимались рэкетом, имели свою долю в торговле драгоценными камнями, вкладывались даже в военные поставки. В середине 1990-х большая часть из них погибнет. Алексей Шерстобитов, снайпер Ореховской ОПГ отбывает сегодня 23-летний срок и написал уже третью книгу по следам своей «боевой молодости».

Арбат

Арбат до революции был улицей дворянской. В начале XX века здесь стали появляться магазины и многоэтажные дома. Улица начала меняться. Сюда приезжали «сливки общества», так называемая, по терминологии Гиляровского, публика. После Октябрьской революции контингент изменился, но Арбат остался Арбатом: здесь по-прежнему осталось много денег.

В 70-е годы Арбат стал московским Монмартром, здесь начали петь уличные певцы и выставляться художники.

Дома обросли вывесками сувенирных магазинов. В 1986 году Арбат стал полностью пешеходным.

Арбатская преступность была иного толка, чем преступность в других районах. Здесь «работали» более виртуозно. Знаменитый советский щипач Андрей Курдяев (знаменит кражой броши у Галины Брежневой ) после своего приезда в Москву отрабатывал навыки в том числе и на Арбате. Арбат к началу 1980-х был одним из главных мест концентрации интуристов. А где интристы, там и фарцовщики, и щипачи.

Арбат не полностью избавился от своих «привычек». В 2011 году компанией Penny Lane Realty сделала анализ неблагополучности районов Москвы, и Арбат оказался там на 7 месте, вслед за «Кузьминками».

В отчете указано «Старый Арбат с огромным количеством уличных торговцев, попрошаек, гадалок способствует большому числу преступлений, многие из которых происходят с иностранцами…».

Таганка

Первое, что мы вспоминаем при слове «Таганка» — театр Юрия Любимова , но он стал «Таганкой» только в середине 60-х, до этого назывался Театром драмы и комедии.

В то время слово «Таганка» ассоциировалось в народе с Таганской тюрьмой. Песню «Таганка, все ночи полные огня» знали в СССР от Калининграда до Владивостока.

Леонид Андреев, «Таганка» была одной из трех главных тюрем Москвы. В начале XX века здесь сидели Савва Морозов Павел Флоренский , Луначарский, Бауман… Химик-революционер Леонид Радин сочинил в одиночной камере Таганки песню «Смело, товарищи в ногу». Разломали старую Таганку, как пел Высоцкий, в 1960 году. Сформировавшаяся за более чем полтора века «тюремная романтика» не могла испариться в одночасье. Несмотря на свою «центральность», Таганка оставалась одним из самых криминогенных районов Москвы.

В 1989 году в Ждановском районе Москвы (тогда он не был Таганским) появилась ОПГ. В неё входило больше 100 человек. Среди них как уже ранее судимые, так и «неофиты»: спортсмены и несовершеннолетние.

Первоначальный капитал «таганские» накопили на кражах автомобилей, их продаже, а также обороте наркотиков.

Большую роль в становлении ОПГ сыграл конфликт с лидером Ореховской ОПГ «Сильвестром», у которого была «отбита» одна из местных резиденций — кафе «Радуга».

Ещё до развала СССР «таганские» успели распространить свое влияние на центральные районы Москвы. Таганская ОПГ — долгожитель. Её членов продолжают арестовывать по всему миру, а вот Таганка уже не такой криминальный район, как в былые времена.

Чертаново

Чертаново стал частью Москвы только в 1960 году. В 1969 началось заселение жильцов в новые дома. Это была «стройка десятилетия». Микрорайон Северное Чертаново, обживавшийся уже в 1980-е, называли Образцово-перспективным жилым районом.

Музыкант Сергей Лысов вспоминал в интервью «Афише» про то образцово-перспективное время: «В наших корпусах все время формировались банды. Члены самой отвязной из них, из седьмых домов, однажды залезли на чердак в шахту лифта и газовыми ножницами отрезали кабины — и грузовую, и пассажирскую. Одна кабина остановилась, а вторая долетела с 24-го этажа до самого низа: разнесло полподъезда вообще».

В советское время в Чертаново не хотели везти таксисты. Как память о том времени сохранилась веселая народная частушка: «Увезу тебя я в тундру, увезу в Иваново/ Увезу куда угодно — только не в Чертаново».