Ещё
В Петербурге охранники приняли будильник за бомбу и вызвали ОМОН
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге охранники приняли будильник за бомбу и вызвали ОМОН 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге охранники перепутали будильник с бомбой и забили тревогу, сообщает ГУ Росгвардии по региону. Инцидент произошел 29 апреля в одном из спортивных комплексов на Гражданском проспекте.
Внимание сотрудников службы безопасности привлек подозрительный молодой человек. При досмотре они обнаружили у посетителя спорткомплекса предмет, похожий на взрывное устройство. Конструкция тикала, и у нее было много проводов.
Охранники вызвали взрывотехников ОМОН. При ближайшем рассмотрении находки специалисты установили, что это не взрывчатка, а часы с будильником, выполненные в виде бомбы. Владелец часов, 22-летний петербуржец, рассказал, что приобрел их в одном из крупных сетевых магазинов. Часы имеются в продаже в свободном доступе.
Молодого человека отпустили, но посоветовали больше не брать с собой эти часы в общественные места.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Заслуженный деятель культуры Галина Пахомова скончалась в Петербурге Полтавченко призвал остановить продажу колбасы на городских ярмарках Полтавченко рассказал о «детских садах для взрослых» в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать2
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
В каких ресторанах ужинают звезды
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение