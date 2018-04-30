В Петербурге охранники приняли будильник за бомбу и вызвали ОМОН

В Петербурге охранники перепутали будильник с бомбой и забили тревогу, сообщает ГУ Росгвардии по региону. Инцидент произошел 29 апреля в одном из спортивных комплексов на Гражданском проспекте.

Внимание сотрудников службы безопасности привлек подозрительный молодой человек. При досмотре они обнаружили у посетителя спорткомплекса предмет, похожий на взрывное устройство. Конструкция тикала, и у нее было много проводов.

Охранники вызвали взрывотехников ОМОН. При ближайшем рассмотрении находки специалисты установили, что это не взрывчатка, а часы с будильником, выполненные в виде бомбы. Владелец часов, 22-летний петербуржец, рассказал, что приобрел их в одном из крупных сетевых магазинов. Часы имеются в продаже в свободном доступе.

Молодого человека отпустили, но посоветовали больше не брать с собой эти часы в общественные места.