20 мест Подмосковья, куда стоит съездить с детьми хотя бы раз

Музей русского десерта в Звенигороде

Как делать тянучки и зефир, что значит «дойти до ручки» и как ставить закваску — все это можно узнать в «сладком» музее Звенигорода. Выставка занимает всего несколько комнат, однако разглядывать экспонаты можно несколько часов: симпатичные абажуры, забавные картины, огромная печь и старинная утварь.

В музее проводятся несколько экскурсий или мастер-классов — можно налепить баранки, разукрасить пряники, сварить гурьевскую кашу и вылепить сахарные цветы. По окончании занятия устраивают чаепитие, на котором с удовольствием съедаются все произведения урока.

При музее работает магазин. Готовьте деньги: уйти без упаковки иван-чая, пряника или пастилы, приготовленной по старинным рецептам, невозможно.

Попасть в музей можно на машине или на общественном транспорте: электричкой от Кунцево или на автобусе от Сходненской.

Подробнее

Музей танков в Кубинке

Таким количеством военной техники не может похвастаться ни один музей в мире: в подмосковной Кубинке представлено более 300 экспонатов, 60 из которых не имеют аналогов. Только здесь можно увидеть гусеничную машину RENAULT UE, которую когда-то называли «пехотным трактором», сфотографироваться на фоне первого на планете плавающего танка «Виккерс-Карден-Лойд» и поглазеть на Maus — единственный танк в истории в классе боевых машин весом свыше 100 тонн.

Попасть в музей можно как на машине, так и своим ходом — на электричке с Белорусского вокзала до Кубинки, а затем на маршрутке до комплекса. С 1 мая в музее действует комплексный билет (400-500 рублей — для взрослых и 250-350 рублей — для детей), который дает право на посещение музея, обзорную экскурсию военно-исторического комплекса «Партизанская деревня», а также фото— и видеосъемку.

Подробнее

Парк птиц «Воробьи»

Хотя это место и называется «парком птиц», одними пернатыми дело не обходится. На территории заповедника обитают разномастные обезьяны, ленивцы, броненосцы, скунсы и даже крокодилы. Здесь также можно посмотреть коллекцию насекомых или уникальных камней (а заодно и купить что-нибудь на память), познакомиться с тропическими растениями и рыбами, полюбоваться тысячами птиц.

В парке далеко не все животные обитают за стеклом. Например, редкие копытные живут в домиках на улице, и наблюдать за ними на фоне окрестных холмов и лесов — редкое удовольствие.

У входа в парк работает кафе и гостиница.

Подробнее

Троице-Сергиева лавра

Троице-Сергиева лавра не нуждается в представлениях: это одна из главных православных святынь России, которая находится под охраной ЮНЕСКО . Да и описывать ее достопримечательности бесполезно: им посвящены толстенные путеводители. Нужно только помнить, что длиннющая очередь, выстроившаяся в Свято-Троицкий собор, стоит к мощам Сергия Радонежского , и ее можно попытаться обойти, если к мощам не надо, а хочется просто посмотреть собор. Вокруг лавры найдутся кафе на любой вкус и кошелек, электричка с Ярославского вокзала приходит практически в центр города, поэтому приехать сюда на полдня не составит никаких проблем. А еще неподалеку от Лавры работает Музей игрушки. Пространство небольшое, но детям будет интересно — старинные куклы, коляски, машинки, паровозики и прочее. Можно показать, какие игрушки были у прабабушек и прадедушек.

Подробнее

Киногород Piligrim Porto

Piligrim Porto — возможность оказаться в средневековой Европе, не выезжая за пределы Московской области. Он появился благодаря историческому детективу «Записки экспедитора тайной канцелярии», съемки которого проходили в 2010 году. В Солнечногорском районе на фоне русских березок построили настоящий западный город XVIII века с храмом, эшафотом, темницей и жилыми домами. Тут же стоит огромный корабль — можно забраться наверх и даже покрутить штурвал.

По соседству с городом-призраком находится знаменитая усадьба Середниково, в которой Михаил Лермонтов провел детство. Кстати, это имение тоже широко известно в киношных кругах: в имении снимали «Адмирала» и «Слугу государева», сериалы «Бедная Настя» и «Закрытая школа».

Подробнее

Музей-заповедник «Бородинское поле»

«Бородинское поле» — заветная мечта мальчишек от 5 до 90 лет. Ведь комплекс остается самым старым музеем мира, созданным на поле сражения. В 1812 году здесь состоялась знаменитая бородинская битва между армией Наполеона и войсками Кутузова, а в 1941 году именно тут проходила Можайская линия обороны Москвы.

В наши дни Бородино, площадь которого составляет более 110 кв. км, представляет собой целый мемориальный город с десятками экспозиций, монументов, храмов. Однако самое интересное здесь — частично восстановленный исторический ландшафт сражения с земляными укреплениями, батареей Раевского и Шевардинским редутом.

Изучить все самостоятельно будет сложно, лучше заранее заказать экскурсию за 3 дня до посещения музея.

На территории комплекса есть гостиница и кафе.

Подробнее

Церковь в Быково

Редчайшая подмосковная церковь в псевдоготическом стиле была создана по проекту то ли Казакова, то ли Баженова — об авторстве до сих пор спорят. Впрочем, это не мешает любоваться колокольнями, воздушной лестницей и шпилями, устремленными в небо.

Эту церковь давно облюбовали готы. И если повезет, вы увидите не только неоготическую церковь, похожую на сказочный замок, но и готическую свадьбу, которая ни на что не похожа.

Приезжать сюда лучше всего на машине, а еду брать с собой — выпить кофе здесь негде.

Подробнее

Этномир в Боровске

Хотите объехать практически весь мир за пару часов? Тогда стоит отправиться в Этномир, где на одной территории собраны русские избы, чумы, мазанки, юрты, непальские дома, колодцы-журавли, оленьи повозки (можно кататься), в общем все, что представляет быт разных народов, особенно стран СНГ.

А если не повезет с погодой, можно подробнее изучить Улицу Мира, на которой расположены павильоны различных стран. Детям точно не будет скучно: здесь проходят десятки мастер-классов — от создания эстонских куколок и гавайских украшений до чеканки монет и обучения игры на барабанах.

Да, и не переживайте по поводу еды: Этномир — огромный город, где собраны десятки кафе, есть свои банкоматы и несколько гостиниц.

Подробнее

Церковь в Дубровицах

В конкурсе на самый красивый храм Подмосковья Знаменская церковь в Дубровицах наверняка бы попала в тройку лидеров. Вопреки канонам православной архитектуры, ее венчает огромная золотая корона, а фасад храма обильно украшен скульптурами святых. Внутри церковь также выглядит очень нетрадиционно — недаром на ее освящение и признание православным духовенством потребовалось несколько лет.

Рядом с храмом расположен господский дом бывшей усадьбы Дубровицы, построенный еще Борисом Голицыным. Обязательно загляните внутрь — сейчас здесь находится местный ЗАГС, а также неплохое кафе.

Подробнее

Шахматово

Знаменитая усадьба, в которой Александр Блок с 1881 по 1916 годы проводил каждое лето, а также создал около 300 произведений. Здесь же неподалеку поэт венчался в церкви с Любовью Менделеевой.

Долгое время храм стоял заброшенным, а усадьба — разоренной. Сейчас имение восстановлено — для посетителей открыт каретный сарай, флигель, амбар, а также особняк господ. В главном доме можно посмотреть столовую, комнаты бабушки и дедушки Блока, а также Голубую гостиную, где когда-то на рояле играл сам Сергей Рахманинов

Подробнее

Парк «Дикие Белки»

В комплекс, который занимает 2 га, входит парк приключений, лабиринт, а также оборудованная поляна для командных игр. Сезон в «Диких белках» открылся буквально несколько дней назад, а значит, здесь еще совершенно новенькие аттракционы, целые полосы преград и оборудование.

Приезжать в парк нужно на целый день — хотя даже этого времени не хватит, чтобы обойти все веревочные парки, попрыгать на батутах, погонять на роллерах «Белка в колесе», пройти по лабиринту, узнать, что такое шарики «Чудо-Юдо» и вата «Борода Барабаса», а также поглазеть на обитателей зооуголка. На территории комплекса также работает гриль-бар «Горыныч».

Подробнее

Биосферный Приокско-террасный заповедник

Это единственное место в Московской области, где можно посмотреть на зубров. Впервые их завезли сюда в 1948 году — с этого времени в заповеднике на свет появилось более 600 телят.

Увидеть ровесников мамонтов можно только в составе организованной экскурсии, которые начинаются каждый час с 9:00 до 15:00 и длятся примерно 90 минут. Не забудьте одеться потеплее: даже в солнечную погоду в лесу бывает прохладно.

А помимо знакомства с зубрами в заповеднике можно посмотреть на североамериканских бизонов, напоминающих мифических минотавров, и пройтись по музею Природы, где представлены многочисленные виды животных и растений заповедника.

На территории комплекса открыта сувенирная лавка, а также работает кафе, в котором подают отличные пирожки.

Подробнее

Музей техники Вадима Задорожного

Одна из самых больших в Европе частных коллекций ретроавтомобилей и техники была открыта президентом Русской гильдии антикваров Вадимом Задорожным. В огромных ангарах хранятся более 1000 редчайших экспонатов, среди которых и последний сохранившийся Як-15, и «Жестянка Лиззи» — первый в мире массовый автомобиль, выпускавшийся с 1908 года. Помимо инженерной ценности тут есть еще и историческая — например, в музее можно посмотреть автомобили Сталина, Берии и Хрущева.

Особая прелесть выставки в ее интерактивности. Здесь можно научиться собирать автомат Калашникова, покататься на старинных военных машинах и устроить фотосессию в ретроавтомобилях.

Попасть в музей несложно — от станций Тушинская и Строгино ходят маршрутки и автобусы. При комплексе открыты кафе и ресторан.

Подробнее

Музей ВВС в Монино

Этот музей — история российской авиации в натуральную величину. На территории в 5500 кв. м представлены более 180 настоящих и 300 моделей самолетов, а также около 12 тысяч уникальных фотографий и документов.

Музей — часть военного городка, куда пускают только по пропускам. Поэтому стоит заботиться о пропуске заранее, а еще по тому же телефону все разузнать про парковку, с ней тоже бывают сложности.

Подробнее

Музей забытого вкуса «Коломенская пастила»

Поездку в Коломну стоит запланировать всем любителям старины и сладкого. Город знаменит древним кремлем, а также интерактивным музеем забытого вкуса «Коломенская пастила». Кстати, здесь не просто рассказывают о том, как делается десерт, а дают настоящий спектакль с полным погружением в XIX век. Представление сопровождается чаепитием и, конечно, дегустацией десятков видов пастилы.

Неподалеку от музея находится «филиал» — Музейная фабрика, созданная в бывшем конфетно-пастильном заведении Чуприкова. Здесь открыты два зала, где можно увидеть весь процесс приготовления пастилы, а также попробовать сладость под звуки старинной музыкальной шкатулки и пояснения хозяйки Любови Егоровны.

Добраться в Коломну можно как на машине, так и на общественном транспорте: с Казанского вокзала сюда регулярно ходят электрички. Только не забудьте позвонить в музей за 2-3 дня: желающих побывать на театрализованном представлении бывает очень много.

Подробнее

Парк Приключений

Идеальный выбор для любителей активного отдыха. В Сергиево-Посадском районе, в 45,4 км от МКАД, расположен «Парк приключений» с полосой препятствий, высотными маршрутами, аттракционами, зоосадом, тиром для стрельбы из лука и арбалета (есть оружие даже для левшей!). Еще есть надувной футбол, лазертаг, а также соревнования по ориентированию на местности.

В парке работает кафе, однако можно захватить еду с собой: на территории полно беседок, смотровых площадок, которые прекрасно подойдут для пикника.

Подробнее

Экзотик парк

В Экзотик парке можно покормить мини-пигов, погладить овечек и прокатиться на пони. Но главное, ради чего стоит приехать в этот комплекс, — собрание экзотических животных и птиц со всего мира. Здесь содержатся сервалы и пумы, есть свои львы и лисы, гуанако и даже верблюды.

Добраться в парк можно на машине — около комплекса открыта бесплатная автостоянка — или своим ходом. От ст. м. «Теплый стан» сюда ходит маршрутка.

Подробнее

Развлекательно-познавательный парк «Тайны мира»

В этом парке есть ухоженные дорожки, яркие аттракционы, а также «Тайны мира» — огромная выставка динозавров в натуральную величину. Причем все эти чудовища рычат, шевелятся, хлопают крыльями и моргают. На территории парка также находится зона палеонтологии, где можно поучаствовать в раскопках и даже найти скелет гигантского ящера, который жил на нашей планете миллионы лет назад.

Попасть в парк совсем несложно — сюда идут автобусы от ст. м. «Речной вокзал» и «Планерная», ходит электричка с Ленинградского вокзала и ж/д станции «Петровско-Разумовская».

Подробнее

Зарайский кремль

Фото с сайта culture.ru Развлечение из категории 10+: в старинном Зарайске можно посмотреть водонапорную башню, напоминающую шахматную фигуру, дом-музей скульптора Анны Голубкиной . Но главная цель путешествия — городской кремль. Крепость, построенная в начале XVI века по приказу Василия III, входит в десятку самых красивых в стране. А еще это единственный кремль Подмосковья, который полностью сохранился до наших дней. Сейчас здесь можно посмотреть три башни и ворота, Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы, зайти в музеи крепости. Советуем не пропустить художественную выставку картин, где хранятся работы Репина, Бакста, Пименова и Молинари.

Добраться сюда можно на автомобиле или автобусе, который ходит от метро «Выхино» каждый 40-60 минут.

Подробнее

Страусиная ферма «Русский страус»

Настоящая страусиная ферма — тут выращивают австралийских эму и африканских страусов. Помимо собственно глазения на страусов, их можно покормить, посмотреть, как они выделывают па, а также зайти в кафе, где этих же, страусов, подают на обед. Перед поездкой стоит позвонить на ферму и выбрать время посещения, иначе рискуете остаться на улице.

Подробнее

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

Читайте также:

8 подмосковных ферм, которые принимают семьи с детьми