Остафьево. Второе рождение

«Оставь его!» — воскликнул Пушкин, выходя из кареты, раздосадованный тем, что слуга, хлопочущий о дорожном сундуке, отвлёк его от лицезрения здешних красот. Вот эти-то слова поэта якобы и дали название усадьбе, потому как хозяин, зазвавший Александра Сергеевича в гости, никак не мог найти для неё достойного наименования. И что с того, что некий Родион Григорьев сын Остафьев, командовавший одним из отрядов московских стрельцов, обосновался в этих краях почти за полтора столетия до визита будущего «солнца русской поэзии». Чем неправдоподобнее легенда, тем она дольше она живёт.

За свою историю усадьба сменила многих владельцев, включая такие известные семейства, как Апраксины и Голицыны. У последних-то и выкупил эти земли в середине XVIII купец Козьма Матвеев. В те времена владеть землей с крестьянами могли только дворяне, людям торгового звания на это требовалось специальное разрешение императрицы Елизаветы Петровны. Матвеев его получал, и не однажды. На своих фабриках производил он сукна, по качеству не уступавшие самым в те времена знаменитым — английским. А его компаньон Пётр Сухарев изобрёл несколько составов для окрашивания этой стратегически важной — из неё, в частности, шилась военная форма — ткани. Карамзинская экспозиция. Фото: пресс-служба Государственного музея-усадьбы «Остафьево» Вот очередную красильную мануфактуру партнёры и решили открыть в Остафьеве.

Козьма Матвеевич, за заслуги перед отечеством получивший право на личное дворянство, начал устраивать родовое гнездо: построил дамбу через речку, одноэтажный каменный дом и хозяйственные постройки, разбил фруктовый сад, насадил липовую аллею. С этой аллеей связано сразу две легенды. Согласно одной ради обладания этим романтическим уголком князь Андрей Иванович Вяземский и купил всё имение. Впрочем, не исключено, что двигали им соображения и практического порядка, ведь вместе с усадьбой он приобрёл и матвеевскую мануфактуру, закупил для неё за границей новейшее оборудование и начал поставлять сукна к императорскому двору.

Действительный тайный советник, пензенский и нижегородский наместник, один из образованнейших людей своего времени, князь, выйдя в отставку в 17800 году, принялся перестраивать усадьбу. Имя архитектора, проектировавшего главный дом, не установлено. По одним сведениям это был Иван Старов, автор знаменитого Таврического дворца Григория Потёмкина, по другим — кто-то из учеников Матвея Казакова . Известно только, что сам князь принимал участие в проектировании своего дома — сохранился чертёж с его пометками. Архитектура была одним из его увлечений. Наугольная гостиная. Фото: пресс-служба Государственного музея-усадьбы «Остафьево»

Второе предание, опять-таки, связано с Пушкиным. Зная, сколько выдающихся литераторов прогуливалось под сенью знаменитых лип — в Остафьеве в разное время гостили Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов Адам Мицкевич (а по некоторым сведениям ещё Грибоедов и Баратынский) — он назвал аллею «Русским Парнасом» по аналогии с горой в Греции, которая согласно античной мифологии считалась обителью муз, покровительниц наук и искусств. Хозяева устраивали литературные и музыкальные вечера, и даже ставили домашние спектакли, в которых принимали участие и гости. Известно, что на остафьевской «сцене» в разное время подвизался, к примеру, дядюшка Пушкина Василий Львович, тоже поэт незаурядный.

Но первенство в Остафьеве всё-таки принадлежало не вдохновительницам поэтов — Эвтерпе, Эрато и Каллиопе, а музе истории Клио: в течение двенадцати лет здесь трудился над «Историей государства Российского» Николай Михайлович Карамзин , приходившийся хозяину дома зятем — он был женат на старшей дочери князя — Екатерине. Он сумел не просто систематизировать многочисленные разрозненные источники, но изложить предмет так, что современники зачитывались историческим сочинением, словно это был роман. Первый тираж, немыслимо большой для того времени (1818 г.) — 3000 экземпляров — раскупили меньше, чем за месяц. Карамзинская экспозиция. Фрагмент. Фото: пресс-служба Государственного музея-усадьбы «Остафьево»

Когда Карамзин в 1816 году покинул усадьбу, работа его ещё не была окончена, а потому в кабинете историка всё осталось на своих местах. Однако вернуться ему сюда больше не довелось. К тому времени имение перешло к сыну старого князя — Пётру Андреевичу Вяземскому , известному литератору, мемуаристу, первому председателю Русского исторического общества. Он-то и сделал кабинет мемориальным, однако во время кратких визитов в Остафьево своего друга Пушкина, по просьбе поэта предоставлял ему именно эту комнату. После смерти Александра Сергеевича, сын Петра Андреевича Павел привёз в усадьбу некоторые пушкинские реликвии, переданные ему Натальей Николаевной. Сама судьба готовила Остафьеву музейный жребий.

Правда, открылся он в усадьбе много позже — к столетию со дня рождения поэта, отмечавшемуся в 1899 году. За год до этого П. П. Вяземский, последний представитель рода по мужской линии, посвятивший себя военной карьере и большую часть жизни проживший в Петербурге, продал имение мужу своей сестры Екатерины — князю Сергею Дмитриевичу Шереметеву, который и открыл здесь один из первых в России общедоступных музеев. После революции усадьба была национализирована, но музей сохранился благодаря заступничеству наркома просвещения Луначарского, близкого друга семейства Шереметевых. Однако числился он не историческим и не литературным, а как тогда говорили «музеем дворянского быта». Это его впоследствии и сгубило.

Летом 1929 года в Москве проводился всесоюзный пионерский слёт, юных делегатов которого решено было разместить в уцелевших подмосковных усадьбах. Помимо тех, что были переданы различным наркоматам и ведомствам, в приличном состоянии находились только музеи. Специальная комиссия сочла, что остафьевский можно закрыть — посещается мало (4-5 тысяч в год), дохода не приносит, добираться неудобно (до ближайшей железнодорожной станции 4 км). А экспонаты можно распределить по другим музеям. Что и было сделано.

Все ликвидировали за десять дней: мебель, картины, книги вывезли на телегах в Москву. Ныне в одном из залов вновь открывшегося музея расположилась выставка фотографий, запечатлевших уничтожение «Русского Парнаса».

Когда пионеры разъехались, во дворце организовали правительственный дом отдыха. Галереи застеклили, превратив в столовую, кинозал и бильярдную. Из большой гостиной и парадной прихожей сделали вестибюль с лестницей на второй этаж, где устроили номера для отдыхающих, не пощадив даже кабинет Карамзина. Музейный статус Остафьеву вернули на излёте советской эпохи — в 1988 году. Можно сказать, повезло. Нетрудно вообразить, какая судьба ожидала бы роскошный, пусть и обветшавший, дворец в приснопамятные 90-е. Поначалу Остафьево числилось филиалом Государственного музея А. С. Пушкина, хотя поэт наведывался сюда всего три раза и в общей сложности провёл под гостеприимным кровом Вяземских лишь несколько дней, тогда как Карамзин был связан с этим местом гораздо более прочными узами. В итоге Остафьево стало первым, и пока единственным в России музеем, посвящённым выдающемуся историографу.

Реставрация шла долго. Начали с парков — французского регулярного, разбитого вокруг матвеевской липовой аллеи, и расположенного дальше английского пейзажного, с берёзовой рощей, в которой любил гулять Карамзин. Изначальную планировку дворца восстанавливали по сохранившимся чертежам и планам. Интерьеры — по фотографиям, сделанным ещё при Шереметеве и мемуарам гостей усадьбы. Благодаря этой кропотливой работе во многих комнатах удалось воспроизвести даже цвет стен! Даже бельведер, разобранный из-за ветхости ещё в середине XIX века, отныне снова венчает крышу дворца, позволяя любоваться изумительной панорамой.

Удалось разыскать и часть остафьевских раритетов: несколько музеев, из числа тех, кто унаследовал достояние «раскулаченной» усадьбы, передали их на временное хранение и они заняли свои привычные места. В легендарном кабинете тоже всё почти так, как было при великом историографе — обстановку воспроизвели благодаря свидетельствам его младшего коллеги — Михаила Погодина, работавшего здесь над «Похвальным словом Карамзину». В декабре 2016 года к 250-летию «Колумба русской историографии» была открыта постоянная экспозиция «Н. М. Карамзин. Жизнь и труды». На сегодняшний день Остафьево — первый, и пока единственный, в нашей стране музей, ему посвящённый. Карамзинский кабинет. Фото: пресс-служба Государственного музея-усадьбы «Остафьево»

Анастасия Леухина, заместитель директора музея-усадьбы «Остафьево — Русский Парнас» по просветительной и экскурсионной деятельности:

— Остафьево сегодня — это не только выставки и экспозиции, это особый мир русской дворянской усадьбы, который ощущается в восстановленных интерьерах парадного этажа и в планировке парка, это звуки русской романса, которые слышны по выходным в залах дворца, это интерактивные и образовательные программы для детей.

Традиционно к знаковым мероприятиям (Пушкинский праздник поэзии, День Карамзина) в музее открываются новые выставки, которые рассказывают посетителям о знаменитых гостях усадьбы и вкусах ее владельцев. Этим летом посетителей ждет выставка «Святому братству верен я…. Пушкин, Вяземский, Мицкевич на Русском Парнасе».

По праву можно сказать, что усадьба «Остафьево» сегодня — это действительно Русский Парнас — обитель муз, красоты и искусства, куда хочется вернуться.