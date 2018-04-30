Сегодня Калининград присоединится к Международному дню джаза

В Калининграде Центральный парк станет площадкой Международного дня джаза. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 30 апреля, на Летней эстраде с 14:00 до 17:00 выступят Большой концертно-маршевый оркестр медных духовых и ударных инструментов, а также музыкальные коллективы Калининграда.

В этот день одновременно пройдут также концерты на открытых городских площадках еще шести российских городов: Сочи, Челябинска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Екатеринбурга и Казани.

Вход на концерт бесплатный, кроме того, зрители могут поучаствовать в интернет-флешмобе: слушателям подарят открытки в виде музыкального инструмента, который входит в джазовый оркестр.

Всем предлагается поделиться оригинальной фотографией с данным изображением в социальных сетях с хэштегами#jazzdayrussia #джазбезграниц.

Авторы лучших публикаций получат памятный приз с символикой Международного дня джаза.