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Более 250 человек обратились к врачам из‑за укусов клещей в Подмосковье
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Более 250 человек обратились к врачам из‑за укусов клещей в Подмосковье 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В Московской области в медицинские учреждения с начала сезона с укусами клещей обратились более 250 человек, в том числе десять детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Региональное ведомство продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита.
«По данным оперативного мониторинга на 26 апреля 2018 года, в медицинские организации Московской области обратились 256 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе десять детей. Против клещевого энцефалита вакцинированы 842 человека, в том числе 177 детей», — отмечается в сообщении.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.
Проведены лабораторные исследования 167 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 4,2%, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,6%, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.
«Эпидемиологическая ситуация за инфекциями, передающимися через укусы клещей, остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — заключается в сообщении.
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