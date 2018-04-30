Более 250 человек обратились к врачам из‑за укусов клещей в Подмосковье

В Московской области в медицинские учреждения с начала сезона с укусами клещей обратились более 250 человек, в том числе десять детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Региональное ведомство продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита.

«По данным оперативного мониторинга на 26 апреля 2018 года, в медицинские организации Московской области обратились 256 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе десять детей. Против клещевого энцефалита вакцинированы 842 человека, в том числе 177 детей», — отмечается в сообщении.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.

Проведены лабораторные исследования 167 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 4,2%, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,6%, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.