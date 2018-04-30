Дайджест научно-популярных мероприятий 30.04. — 6.05

Как работают нейроинтерфейсы, почему разошлись католическая и православная церкви, существует ли ген убийцы и какие надежды разрушил Марс, можно узнать на научно-популярных мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. Indicator.Ru подготовил дайджест, который поможет нашим читателям не заскучать на майских праздниках даже без шашлыков и печеной картошки.

Кратчайший экскурс в клиническую психологию и психиатрию

От фобии до шизофрении

Зачем идти: разобраться в том, что же на самом деле такое депрессия, шизофрения, аутизм и другие психические нарушения, которые чаще всего знакомы нам лишь по клишированным кинематографическим образам. Лектор объяснит, где проходит граница между особенностями личности и психическим расстройством, расскажет, какие органические поражения вызывают болезнь Альцгеймера и Корсаковский синдром. Также вы узнаете о том, почему анорексия и булимия тоже считаются болезнями и их лечат.

Кто рассказывает: Дмитрий Колыгин — клинический психолог, практикующий психотерапевт, сотрудник Института психотерапии и клинической психологии

Когда: 1 мая, вторник, 13:00 — 15:00 Где: Москва, Курсовой переулок д. 17, стр. 1 (Дом Инженера), лекторий «Синхронизация».

Стоимость: 900 рублей. Билеты можно купить на сайте лектория.

Католики и православные: история конфликта

Что вы пропустили за последнюю тысячу лет истории христианства

Зачем идти: даже нерелигиозные люди могут интересоваться религиоведением с позиций социологии, антропологии или культуры. На лекции вы узнаете, какие исторические события способствовали расколу церквей и какие личности и политические разногласия стояли за этими событиями, какие расхождения изначально можно было преодолеть, а какие были критичными, в чем состоят основные отличия православных и католических обрядов и какие взаимоотношения связывают эти две ветви христианства в наши дни.

Кто рассказывает: Константин Михайлов — религиовед и историк, публичный лектор и преподаватель, ведущий научные исследования в области современного положения религии и гендера.

Когда: 1 мая, вторник, 13:00 — 15:00 Где: Москва, ул. Арбат, 30/3с2, Gem place, лекторий «Level One».

Стоимость: 900 рублей. Билеты можно купить на сайте лектория.

Все относительно

Как теория Эйнштейна описывает мир Зачем идти: понять, что представляют собой таинственные для обывателя физические явления, связанные с теорией относительности. Лектор поведает, откуда берутся искажения времени из-за гравитации, почему гравитационные волны открыли лишь недавно, как могли появиться черные дыры и почему Эйнштейн так и не смог объединить свою теорию с Теорией всего. Если в школе эти темы прошли мимо вас, самое время восполнить этот пробел.

Кто рассказывает: Олег Фея — физик, сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ.

Когда: 2 мая, среда, 12:30 — 14:30 Где: Москва, Курсовой переулок д. 17, стр. 1 (Дом Инженера), лекторий «Синхронизация».

Стоимость: 900 рублей. Билеты можно купить на сайте лектория.

Искусство Фландрии XVII века. Рубенс

Рассказ о великом художнике от сотрудницы Эрмитажа

Зачем идти: приобщиться к творчеству Питера Пауля Рубенса — одного из самых известных живописцев фламандской школы, коллекционера и… дипломата, наследие которого насчитывает около 3000 картин.

Кто рассказывает: сотрудник научно-просветительного отдела Эрмитажа Светлана Ольмезова.

Когда: 3 мая, четверг, 19:00 — 20:30 Где: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6/8 (ст. м. «Адмиралтейская»), вход с площади.

Стоимость: Стоимость участия: 170 рублей (полный)/100 рублей (льготный). Билеты покупать в кассах музея.

Планета рухнувших надежд

Как мечты о Красной планете развеялись в пыль и чего нам ждать теперь

Зачем идти: узнать, почему люди ожидали увидеть на Марсе каналы и следы жизни, и что получили вместо этого. Лектор расскажет о полете автоматической межпланетной станции «Mariner-4», впервые в истории сделавшей фотографии Марса с близкого расстояния, и о том, что мы узнали о поверхности Красной планеты.

Когда: 4 мая, пятница, 16:30 — 17:30 Где: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 4 (ст. м. «Горьковская»).

Стоимость: 400 рублей (полный), 200 рублей (льготный). Купить их можно в кассах планетария.

Наследственность: существует ли ген убийцы

Так ли проста связь между генетикой и поведением

Зачем идти: разобраться, что и как действительно может наследоваться, а что нарабатывается в течение жизни, формируется благодаря окружению и воспитанию. От гемофилии и цвета глаз до музыкальных способностей и IQ, от пола до отрезаемых из поколения в поколение хвостов — список признаков, о которых расскажет лектор, многообразен, и далеко не для всех из них есть легкий и очевидный ответ.

Кто рассказывает: Георгий Рюриков, сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН (ИПЭЭ РАН).

Когда: 4 мая, пятница, 20:00 — 22:00 Где: Москва, Большая Дорогомиловская, д. 5 к. 2 (антикафе «Кочерга»).

Стоимость: кроме оплаты тарифа антикафе (2 руб/мин) нужно будет еще купить билет на сайте TimePad. На месте подобный билет купить будет нельзя.

Открытая экскурсия по интерактивному шоу-руму проекта NeuroHub

Знакомьтесь, нейроинтерфейсы

Зачем идти: побывать в виртуальном мире, испытать на себе работу приборов, регистрирующих психофизиологические параметры и больше узнать о работе мозга. Среди экспонатов шоу-рума представлены устройства, способные определять эмоции человека по мимике или позволять увеличить моторные навыки через электростимуляцию мозга.

Кто рассказывает: сотрудники проекта NeuroHub.

Когда: 5 мая, суббота, 18:00 — 21:00 Где: Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 18.

Стоимость: бесплатно, но нужно зарегистрироваться на TimePad.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.