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Шермиции разделились: теперь донских фестивалей будет два
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Шермиции разделились: теперь донских фестивалей будет два 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сначала соревнования пройдут в Кумженской роще, в черте города. А спустя одиннадцать дней — начнутся в крепости Святой Анны около Старочеркасска, в новых декорациях кинокластера. Коллектив «Шермиции» разделился и каждая часть устроила свой праздник.
Впервые соревнования Шермиции пройдут в черте Ростова — в этнокомплексе «Кумжа» в Железнодорожном районе, предыдущие 13 раз казаки соревновались в окрестностях Старочеркасска, сообщала горадминистрация.
Состязания посвятили 100-летию Донского флага. В программу включили: открытый Кубок Ростовской области по джигитовке, показательные конные выступления, рубка шашкой, фехтование на шашках и пиках, старинные аттракционы, фестиваль донской селедки. Пройдут турниры по кулачным боям, борьбе на поясах, стрельбе из лука, игре в айданы. Начался фестиваль сегодня в 11:00 с молебна и освящения оружия.
Президент федерации Шермиции Андрей Яровой считает, что это два мероприятия с одним названием. Он добавляет, что частный бизнес не дремлет, часть организаторов старинного фестиваля начала делать новый праздник.
— Это не Шермиции, которые были в Старочеркасске, и о которых пустили слух, что они переезжают в Ростов-на-Дону. Это городское мероприятие, которое проходит на частной территории. «Шермиции» проходили и будут проходить в крепости Святой Анны в Старочеркасске 12 –13 мая — рассказал он.
Он сообщил, что гости будут разными: в Кумжу приедут шотландцы, а в крепость американцы и англичане.
— Во-первых, перед вторым фестивалем пройдет традиционная научно-просветительская конференция в Южном федеральном университете. Во-вторых, мы практически отказываемся от джигитовки, она не нужна. Слово «джигитовка» пришло из Кавказа, она проводится без оружия. У нас были соревнования с оружием в руках, но они назывались наездничество. В-третьих, в кинокластере поставили декорации, на их территории будет проходить фестиваль: впервые можно будет по ним пройти, потрогать руками, — рассказал Яровой о том, что отличает фестивали.
Он отметил, что его не интересует, приедет ли меньше людей на второй фестиваль из-за соревнований Кумже:
— Участниками и гостями будут, в основном, донские казаки. В этом году буду делегации кабардинцы, нагайцев. Близкие и родственные люди.
Ежегодно Шермиции собирают около 10 тысяч зрителей. Именно такое количество людей ожидают организаторы и на фестивале в Кумже, и в крепости Святой Анны.
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