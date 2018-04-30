В Ростове впервые прошёл фестиваль Шермиции: оружие, кони, метание дротиков

Шермиции стартовал 30 апреля, завершится 2 мая. За три дня в этнокомплексе «Кумжа», где проходит фестиваль, пройдут рубка шашкой в пешем бою, соревнования по джигитовке и ярмарка кукол. Мы собрали для читателей самые яркие кадры первого дня.

— У нас прошел чемпионат по рубке лозы с лошади, соревнования лучников, состязания на рапирах. Отличия от предыдущих Шермиции только в дополнении программы: сегодня, например, работал лекторий, на котором рассказывали о косметике и костюмах донских казачек, — рассказал руководитель штаба Шермиции Алексей Павловский

Кроме того, на фестивале работали несколько площадок: катание на лошадях, метание дротиков, силовые потехи, ярмарки, национальная кухня.

— Участники у нас разные. Приехали делегации из разных регионов: Костромы, Волгограда, Краснодарского края. Прибыли делегации из Франции и Шотландии. Шотландцы привезли экспонаты для музея Ассоциации донских казаков и шотландцев: национальную одежду и флаг. Французы — потомки эмигрантов, для них это было возвращение на родину, — добавил Павловский.

Фестиваль открыли молебном

Молебен

Освящение оружия

Участник фестиваля

Ярмарка оружия

Зрители фестиваля

На соревнования приехала делегация из Шотландии

Казаки соревновались на конях

Ярмарка кукол

Выставка ножей

Выступления казаков

Гость из Шотландии

Юный участник фестиваля

Традиционные товары

Участницы-казачки