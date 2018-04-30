В каких случаях дворяне кормили крестьян

Широта русского гостеприимства нашла отражение в традиции «открытого стола» — вместе с хозяином обедать садились не только члены семьи, но и практически любой желающий.

Зарубежные гости

Французская художница Элизабет Виже-Лебрён в своих мемуарах с восхищением описывает русскую традицию открытого стола. Правда, следовать ей могли лишь люди состоятельные, ведь чтобы ежедневно сажать за стол до сотни человек, нужны деньги и немалые.

Приехавшему в Петербург или Москву иностранцу достаточно было получить хорошие рекомендации, чтобы не платить в ресторациях, а кушать домашнее у одного из местных вельмож. Виже-Лебрён рассказывает, каких усилий стоил ей каждый отказ от приглашения за открытый стол к графу Строганову.

Подчинённые

Хлебосольные хозяева не только перед иностранцами старались не ударить в грязь лицом, но и подчинённых не обижали. К начальнику могли пожаловать стоящие ниже по должности, а к гвардейскому командиру — офицеры.

Обед за открытым столом в этом случае был призван убить сразу двух зайцев: позволял в неформальной обстановке решить рабочие вопросы и сглаживал зарождающиеся конфликты.

Справедливо писал сыну наместник Новороссии граф Михаил Воронцов , что наделённые властью и богатством люди обязаны жить так, чтобы эту власть и богатство им прощали другие.

Правило накрывать открытый стол для подчинённых сохранялось и в случаях, если служебные дела приводили вельможу за границу. Так, будучи в 1770 году в Ливорно, граф Алексей Орлов прямо во время трапезы читал один документ за другим, делал пометки и передавал их секретарю, приговаривая: «Кушайте, господа, кушайте!»

Интеллигенция

Михаил Пыляев в книге «Старое житье» рассказывает об открытом столе уже упомянутого графа Строганова. К покровителю искусств и меценату на обед стекались люди искусства — поэты и художники. Особенно роскошен был воскресный обед, стилизованный под трапезу древних римлян. Гости лежали у столов на мягких диванах в окружении лебяжьих подушек, ковров и шелков.

Обед считался скромным, хотя и состоял из трёх перемен блюд. В частности, гостям подавали лосиные губы, щёчки селёдки, ананасы в уксусе, устрицы — денег хозяин на угощения не жалел. Римская церемония соблюдалась в точности: если места в желудке для следующего яства не хватало, гость щекотал специальным пером в горле, и после вызванной рвоты продолжал пировать.

Вестовщики

Обязательными посетителями открытого стола московского дворянства XVIII-XIX веков становились вестовщики (если проще, то сплетники). Обычно это были загадочные личности: о своей жизни они мало распространялись, зато с удовольствием пересказывали слухи, приукрашивая их сочными домыслами, делая обед более увлекательным.

Преимущественно, это были холостяки средних лет или вдовцы в летах, смысл жизни которых сводился к бесконечному путешествию с одного обеда на другой. Более того — они могли прийти на семейный праздник или ужин, сесть за карточный стол или выполнить мелкое поручение хозяйки.

В истории остались имена таких московских вестовщиков, как отставной офицер Теплов, служивший некогда в кавалерии, и русский издатель Павел Свиньин, имевший репутацию любителя преувеличений и придуманных сенсаций.

Соседи

Желание жить с соседями в ладу обязывало не отказывать тем, кто по какой-то причине поиздержался. Любой сосед, будучи знакомый хозяину, мог без приглашения прийти в гости и отобедать «чем Бог послал».

Традиции не отказывать соседям следовали не только состоятельные московские вельможи, но и дворяне средней руки, правда, лишь до войны 1812 года. После пожара в Москве многим пришлось отказаться от открытых столов, при этом московские дворяне всегда осуждали петербургских за введение «журфиксов» — определённых дней и часов для приёма гостей.

Дальние родственники

Кровные узы всегда имели огромное значение, поэтому за открытым столом находилось место для любого родственника, пусть даже он был «седьмой водой на киселе». Почти всегда при первом знакомстве дворяне пытались обнаружить общую родню, которая после длительных расспросов часто находилась.

Родственникам давали в долг, хлопотали об их устройстве на службу или замуж, посещали во время болезней и, конечно, усаживали за стол. Недаром Белинский писал, что не уважающий родни московский дворянин хуже вольнодумца.

Земляки и однофамильцы

Не меньшими привилегиями пользовались земляки или однофамильцы, которые и без предварительных расспросов вполне могли оказаться родственниками. Часто они не только приходили к хозяину без приглашения на обед, но и просили об одолжениях.

Если услуга была пустяковой, то знатный и богатый земляк вполне мог похлопотать. Представляя однофамильца, дворянин непременно просил проявлять к нему милость и не бросать оказавшегося вдали от дома на произвол судьбы — посодействовать в решении дел или устройстве на службу.

Однополчане

Бесплатно обедать сколь угодно долго могли и бывшие однополчане. Известен случай, когда к графу Разумовскому стал ходить отставной офицер. Он молча кланялся хозяину, садился в самом дальнем углу стола, ел и по-английски уходил. Через какое-то время один из адъютантов графа решил разыграть гостя: стал допытываться, кто он да что, и по чьему приглашению приходит.

Сконфуженный офицер ответил, что, видимо, ошибочно решил, будто его бывший фельдмаршал граф Разумовский не даст ему умереть с голоду и особенного приглашения получать не нужно. После этого он пропал.

Заметивший «недобор» хозяин, велел выяснить, что это за человек, а когда узнал, что его бывший сослуживец приехал в Москву на тяжбу, которая почти разорила его, поселил у себя, похлопотал так, что судебное дело «почти мгновенно» решилось в пользу офицера, дал денег на дорогу, да ещё и подарок жене просил передать.

Незнакомцы

Впрочем сесть за открытый стол мог и совершенно незнакомый хозяину человек. Главное, чтобы он был дворянином, имел приличный вид и обходительные манеры.

Хозяин никогда не ел что-то особенное — подавали ему то же, что и гостям: ленивые щи или телячью похлёбку, баранину с чесноком под красным соусом, мозги под зелёным горошком, буженину под луком — как писали современники, «блюда простые, но сытные».

Завершался обед десертом, а затем желающие могли выпить вина или выкушать кофе.