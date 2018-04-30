Правозащитники рассказали о появлении связанной с насилием игры «Охота на геев»

Интернет-страница была создана в этом году, и, как сообщается, в результате её деятельности, по меньшей мере, трое мужчин подверглись нападениям. Сервис содержит базу данных лиц нетрадиционной ориентации. Пользователи рассказывают о людях, которых они подозревают в том, что они гомосексуалы, загружают их фотографии и личную информацию, а также подробные детали о том, как их найти. Руководитель башкирского отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Кристина Абрамичева рассказала радиостанции «Говорит Москва» , что гомофобная «игра» началась в регионе около месяца назад. В интернете появились афиши, где изображена кукла из фильма «Пила» на жёлтом фоне и надпись «Чечня. Comeback. Теперь и в Уфе».

«Всё началось несколько недель назад, когда в тематических пабликах стали появляться афиши этой «гомофобной игры». Сначала это было очень похоже на фейк, поэтому никто особо не обеспокоился. Лишь недавно к нам в башкирское отделение Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие стали поступать просьбы найти адвокатов, психологов для пострадавших. Были и смутные слухи о том, что последовала ответная реакция от ЛГБТ-сообщества и была какая-то стычка».

Несколько дней назад правозащитники узнали, что геев в Уфе стали отслеживать, им присылают письма с угрозами и избивают на улицах. По словам Абрамичевой, все, кто обращается за помощью, делают это анонимно: либо через знакомых, либо вообще отказываются сообщать подробности и просят не придавать это дело огласке.

«Подобные «сафари» проходят не впервые — для документального фильма мы собрали несколько историй, в которых люди рассказывают, как они их пытались шантажировать подобным образом, не только в Уфе, но и в Стерлитамаке, Бирске, других городах Башкирии. Всё это за последние лет десять. Кто-то после этого уехал, кто-то старается вообще не выходить из дома, кто-то смог отомстить обидчикам собственными силами».

В начале апреля прошлого года, «Новая газета» выпустила публикацию «Убийство чести», в которой журналисты рассказали о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни по обвинению или подозрению в гомосексуальной ориентации. Официальные представители региона заявили, что в Чечне нет геев и что таким людям не место в республике.