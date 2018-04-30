Тренеры Александров Гая рассказали о встрече с Володиным

Директор ФОК «Заволжский» Алексей Масляков: «В начале апреля в Москве прошла встреча представителей нашего района с Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным . Во время беседы был затронут вопрос о создании достойных, современных условий в школах для занятий физической культурой и спортом. Вячеслав Викторович предложил реализовать в районах, в том числе и в АлГайском, проект по строительству спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях. Это прекрасный подарок всем жителям района, и в первую очередь молодому поколению, всем желающим заниматься спортом. Строительство такого объекта с разнонаправленными спортивными площадками создаст молодым командам отличные условия для тренировок и стимул для побед.

Отмечу, что это не первый подобный проект в нашем районе, инициированный Председателем Госдумы. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, появившийся в с. Новоалександровка благодаря поддержке нашего земляка, пользуется большой популярностью у жителей. Знаю, что Вячеслав Викторович всегда лично курирует ход работ, а значит, совсем скоро у нас появится еще один прекрасный спортивный объект».

Тренер по боксу ДЮСШ Тлепкали Габбасов: «Во время визита в наш район Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин встретился с представителями общественности и и обсудил перспективы строительства возле Александровогайской школы № 1 спортивного комплекса открытого типа со множеством площадок. Вячеслав Викторович стал инициатором этого благотворительного проекта, который позволит нашим детям в полном объеме заниматься физической культурой и спортом. С появлением такого многофункционального объекта спортивная жизнь в нашем поселке выйдет на новый уровень.

Такой значимый проект ориентирован на разностороннее развитие молодых людей, в том числе через спортивные увлечения. Для меня, как для тренера, очень важно, чтобы в нашем райцентре активно развивалась спортивная инфраструктура и все больше юных жителей отдавали предпочтение здоровому образу жизни. Для всего нашего поселка это настоящий подарок!».