Гигантское граффити украисило Сочи ко Дню Рождения Елизаветы II 

Огромное изображение Королевы Великобритании Елизаветы II появилось на стене гимназии N8 в Сочи, передает телеканал «360».
Таким образом, уличные художники и местный языковой центр решили поздравить главу британского престола с 92‐м Днем Рождения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные издания.
"Мы умеем и любим говорить по-английски, поэтому мы рады гостям из любой страны. Happy birthday, Your Majesty!", — написал на своей странице в Facebook один из инициаторов художественной акции Андрей Пономарев.