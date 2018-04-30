Фестивали, концерты, фаер-шоу: что готовят в Керчи на 1 мая

КЕРЧЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. 1 мая в Керчи пройдут мероприятия, посвященные Празднику весны и труда, а также открытию курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, в 10.00 начнется традиционное Первомайское шествие. Его участники начнут собираться за час до этого на перекрестке улиц К. Маркса и В. Дубинина. Колонны пройдут к площади Ленина, где в 10.30 состоится праздничный митинг.

В демонстрации примут участие представители местной власти, предприятий, учебных и лечебных заведений, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и труда, воины-афганцы, ополченцы и другие. Колонны будет сопровождать военный духовой оркестр.

В связи с этим с 10.00 до окончания шествия будет перекрыта проезжая часть от перекрестка улиц К. Маркса и Кирова до магазина «Фуршет», а также Адмиралтейский проезд, Кооперативный переулок и улица Советская. В то же время на К. Маркса движение транспорта будет ограничено с 8.30. Подъездные пути к ней с улиц Дубинина, Циолковского и Козлова также временно перекроют. А с ночи будет запрещена парковка и стоянка машин по маршруту шествия.

В 11.00 в сквере Мира будет дан старт курортному сезону 2018 года. Праздник пройдет под названием «Керчь. Лето-2018» и завершится в 21.00. В программе — выступление кукольного театра, викторина «Мой город» с розыгрышем призов, концерты с участием хора «Боспор», детских творческих коллективов и мастеров местной эстрады «Голоса Керчи», презентация туроператоров, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, экспозиция работ изобразительного искусства, аквагрим.

Также состоится первый городской фестиваль-конкурс живой скульптуры «Восьмое чудо света». Согласно положению мероприятия, участники должны, используя грим, воплотить узнаваемый образ известных мировых скульптур, памятников, героев литературных произведений, фильмов, т.п. Победителя определят зрители, которые смогут сфотографироваться с любым участником конкурса и опустить в шляпу его ассистента монету. Тот, кто соберет больше всех денег, и займет первое место. В награду ему достанется экскурсия в Долину лотосов в Анапе. В рамках фестиваля предусмотрены и другие призы.

В сквере Мира праздник завершится выступлением групп «Аверс», «Два моря», «Флэт бэнд» и фаер-шоу.

Кроме того, в этот день на городской набережной пройдет фестиваль красок. Он начнется в 13.00. В то же время Историко-археологический музей, музей морской флоры и фауны, Картинная галерея и Мелек-Чесменский курган будут принимать посетителей бесплатно.