Памятники эпохи: советские мозаики могут кануть в прошлое

Советским мозаикам срочно требуется реставрация. Уникальные панно, которые украшали здания городов, разрушаются. А местные власти до сих пор не могут решить, за чей счет нужно восстанавливать памятники эпохи, передает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

В советские годы они были символами эпохи и главными атрибутами декора. Разноцветными мозаиками украшали стены ДК, заводов, вузов и правительственных зданий.

Одна из них — космонавт — появилась на торце здания школы на Варшавском шоссе на рубеже 1960-х годов, в годы расцвета советской мозаики.

«Постепенно плиты отходят, изменяются. Мыть ее (мозаику) постоянно нельзя. Если мы используем струю, она убьет то, что осталось», — говорит экскурсовод Федор Дядичев.

Космонавт разрушался на его глазах. Федор Дядичев жил неподалеку. Мальчишкой бегал рассматривать громадную картину. Сегодня водит экскурсии и рассказывает о достопримечательностях Москвы, в том числе об этом шедевре советского мозаичного искусства, который находится на грани исчезновения.

«Большинство зданий, где есть мозаика, считается искусством эпохи модернизма, расцвет которой был при Хрущеве, апофеоз — во времена Брежнева. И эти здания многие не считают произведениями искусства. По сути, эта мозаика не имеет охранного статуса», — говорит экскурсовод.

Большинство мозаик на постсоветском пространстве сделано из смальты. Это непрозрачное разноцветное стекло. Материал неприхотливый, но без должного ухода начинает разрушаться. Восстанавливать — дело не дешевое. Владельцам зданий легче закрасить картины или завесить их рекламой.

Долгие годы мозаику на здании бывшей фабрики «Детская книга» никто и не видел. Все потому, что она была закрыта баннерами. Последний с рекламой нижнего белья сняли пять лет назад, после того как местные жители пожаловались в администрацию.

Панно с портретом Екатерины Фурцевой повезло больше. 40 лет картина пролежала на даче у близких министра культуры Советского Союза, а сейчас украшает холл библиотеки.

«В 2005 году нашей библиотеке было присвоено имя Екатерины Алексеевна Фурцевой, и это мозаичное панно стало жемчужиной нашей экспозиции. Особый уход — вытирать пыль и предупреждать читателей, чтобы не подходили близко. Весит это панно достаточно много — пару тонн», — говорит художественный руководитель библиотеки имени Фурцевой Иван Овчаров

Однако это, скорее, исключение из правил. Большая часть советских мозаик сейчас в плачевном состоянии. Ни чиновники, ни искусствоведы до сих пор не решили, являются ли такие картины произведениями искусства и нужно ли придавать им охранный статус.

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