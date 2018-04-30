Почти 150 человек с укусами клещей обратились за неделю в медучреждения Москвы

В медицинские учреждения Москвы с 23 по 29 апреля обратились с укусами клещей почти 150 человек, при этом общее количество таких обращений в этом году почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты управления с 15 марта проводят мониторинг за состоянием заболеваемости инфекциями, передающимися с укусами клещей, а также еженедельные энтомологические наблюдения в зонах отдыха и лесопарковых зонах на территории города.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга за текущий период (17 неделя, с 23 по 29 апреля — ред.) в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратились 146 человек. В 2017 году зарегистрировано 62 случая присасывания клещей», — отмечается в сообщении.

Случаи присасывания клещей к москвичам зарегистрированы в Подмосковье: Балашиха, Волоколамский, Дмитровский районы, Наро-Фоминск, Чехов, Домодедово, Истра, Рузский, Коломенский, Можайский городские округа, Мытищи, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Ступино, Шатура, Ленинский, Ногинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Серпуховский, Солнечногорский, Талдомский районы.

Также клещи кусали москвичей в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Краснодарском крае, городе Сочи, Ставропольском крае, а также в Белоруссии, Германии, США (Нью-Йорк), на Украине.

Зарегистрированы два случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в результате присасывания клеща на территории Московской и Владимирской областей.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 9467 человек (52 ребенка), в 2017 году — 6037 (47 детей), за 17 неделю мониторинга привиты 2730 человек (37 детей), в 2017 году — 1479 (14 детей).

С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и ФБУН ЦНИИ эпидемиологии РПН исследовано 219 клещей, из них положительных на: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) — 24, ГАЧ (гранулоцитарный анаплазмоз человека) — 17.

В Москве запланировано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях, зонах отдыха и городских кладбищах. С начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве обработано 28,6 гектара территорий, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.