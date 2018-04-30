Рита Ора объявила минуту молчания в честь Avicii

Исполнительница сделала небольшую паузу во время одного из своих недавних концертов перед тем, как исполнить новый хит «Lonely Together», созданный в тесном сотрудничестве с умершим по неясным причинам музыкантом и продюсером Avicii.

Рита была приглашена на фестиваль 538Koningsdag, состоявшийся пятничным вечером в Нидерландах. Девушка остановила шоу, чтобы почтить память ди-джея, ушедшего на прошлой неделе. Родные музыканта считают единственным возможным объяснением внезапной смерти молодого человека суицид.

Ора сообщали поклонникам, находившимся в толпе, что ей будет очень тяжело исполнять следующую композицию. По словам девушки, талантливый Avicii преобразил ее жизнь.

Рита отложила микрофон и объявила минуту молчания. Судя по внезапно наступившей тишине, окутавшей толпу из 40 тысяч зрителей, немало поклонников творчества умершего Тима Берлингтона посетило данное мероприятие. «Lonely Together» оказался последним треком, записанным ди-джеем перед его неожиданной смертью.