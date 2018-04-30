Ещё
Рита Ора объявила минуту молчания в честь Avicii
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рита Ора объявила минуту молчания в честь Avicii 

Russianshowbiz.info 27 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Исполнительница сделала небольшую паузу во время одного из своих недавних концертов перед тем, как исполнить новый хит «Lonely Together», созданный в тесном сотрудничестве с умершим по неясным причинам музыкантом и продюсером Avicii.
Рита была приглашена на фестиваль 538Koningsdag, состоявшийся пятничным вечером в Нидерландах. Девушка остановила шоу, чтобы почтить память ди-джея, ушедшего на прошлой неделе. Родные музыканта считают единственным возможным объяснением внезапной смерти молодого человека суицид.
Ора сообщали поклонникам, находившимся в толпе, что ей будет очень тяжело исполнять следующую композицию. По словам девушки, талантливый Avicii преобразил ее жизнь.
Рита отложила микрофон и объявила минуту молчания. Судя по внезапно наступившей тишине, окутавшей толпу из 40 тысяч зрителей, немало поклонников творчества умершего Тима Берлингтона посетило данное мероприятие. «Lonely Together» оказался последним треком, записанным ди-джеем перед его неожиданной смертью.
Russianshowbiz.info: последние новости
Бородина восхитилась отечественными санаториями Фадеев готовится представить новый бойз-бенд Эминем отметил 10 лет трезвости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать9
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями8
В каких ресторанах ужинают звезды
Видео
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение