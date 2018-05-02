Можно ли детям и кошатникам смотреть «Остров собак»?

Сразу ответ: можно. Новый мультфильм от культового режиссера Уэса Андерсона относится к тому разряду универсального и проникновенного искусства, которое предназначается вообще всем, но в силу разнообразных обстоятельствах так и остается в нише «кино для избранных». Впрочем, маленьким детям, а также скучным и брезгливым личностям лучше действительно этого не видеть.

Всем остальным: «Остров собак» уже получил почетную медвежью статуэтку на Берлинском кинофестивале, высокие отзывы кинокритиков, положительные оценки зрителей, редакция Tlum.Ru продолжает эстафету с оценкой 8/10 и приглашает всех на эстетическое пиршество для глаз и души 3-го мая текущего года.

О чем?

Про сюжет лают со всех сторон. Недалекое будущее, вымышленный японский город, суровый кошачий правительственный режим, где всех собак ссылают на остров-помойку, а потом и вовсе хотят изничтожить. На этом фоне разгорается история 12-летнего мальчика Атари, племянника мэра, который отважно угнал самолетик и отправился выручать своего любимого четвероного телохранителя. На месте он встретил шайку очаровательно-шелудивых псов, которые и помогли герою в поисках. Это на поверхности.

Копать глубже вам даже не потребуется — «Остров собак» сам преподнесет все остальное, удивительно гармоничным образом уместившееся в небольшой хронометраж ленты. Это коррупционные теории заговора, грязные политические дрязги и бунтарские протесты. Философское противостояние домашних и бездомных питомцев, буквальное противостояние живых животных и механических. Тема семьи, тема любви, преподнесенная заботливо и аккуратно. Обреченно поданная тема экологии. Вечная режиссерская «дети мудрее взрослых». Одиночество ребенка, чьи родители погибли в страшной аварии. И даже это — не все. Кто найдет больше?

Как выглядит?

Невероятно. Стиль Уэса Андерсона — козырная карта, которую можно узнать по любым произвольно сделанным стоп-кадрам почти каждого его фильма. Опытные поклонники анимации уже видели первую кукольную работу режиссера — «Бесподобного мистера Фокса» (рекомендуем!). «Остров собак» на него похож, как брутальный матерый пес на тщедушного лиса: вид родственный, но крупнее, злее и зубастее.

Если говорить про стилистику конкретнее, то данный мультфильм — декоративность и вычурность, возведенные в абсолют с японским акцентом. Сюжет традиционно поделен на главы, есть рассказчик и юркие саркастичные субтитры. Герои регулярно ломают «четвертую стену» и шутят вам прямо в лицо. Большинство из них — ужасно грязные, больные псы, смотрящие в душу пластиковыми кукольными глазами, и вам от этого неуютно, но оторваться никак нельзя.

Особую роль традиционно играет симметрия. Она везде. Кадры выстроены идеально точно, сценарий выстроен идеально стройно, даже герои — и те симметрично голосуют в каждой спорной ситуации и делятся слухами ровно там, где это нужно для выверенной геометрии сюжета.

И все это воплощено настолько тщательно и душевно, что даже токсичная постапокалиптическая свалка человеческих отходов в духе «ВАЛЛ-И» выглядит по-своему уютно.

Как звучит?

Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Не менее круто. Музыка легендарного Александра Десплы вновь доказывает свою важнейшую роль в повествовании, это вам не просто какой-то саундтрек, это полноценный рассказчик. Что до голосов человеческих, то в актерском составе значатся имена таких звезд, как Брайан Крэнстон Скарлетт Йохансон , Тильда Суинтон и даже Йоко Оно. Как шутит режиссер — никто из звезд от ролей в озвучке не отказывается, потому что записать голос можно даже дома у актера. Так что категорически советуем по возможности смотреть фильм с субтитрами. Дубляж — только если ребенок не поспевает.

И вот еще любопытное про звук: собаки говорят по-английски, а большинство людей — по-японски, и слова последних частенько не переводятся. То есть вообще. Вы и так образно поймете, о чем речь, а где нет — частично переведет либо синхронистка-стажер, полноценный персонаж ленты, либо электронный переводчик, но он совсем халтурит. Впечатление от такой билингвальности комичное и сумбурное.

Что полезного детям?

Кроме всей общечеловеческой поднимаемой проблематики, «Остров собак» является удачным адаптированным представителем японской культуры для европейцев. Здесь вам и традиционные народные барабаны, и гравюры, и эффектно разделываемая у вас на глазах еда, и самураи, и даже фамилии героев скрывают в себе соответствующие отсылки к известным азиатским режиссерам и аниматорам. А сцены с зачитыванием настоящих хокку так вообще самые сильные. Кто мы? К чему мы идем?

Ну и финальный укус: «Остров собак» имеет рейтинг 12+ и полностью его оправдывает. Пожалуй, для многих современных детей планку можно снизить, но младшеклассникам рекомендуем просмотр чуть-чуть отложить. Все-таки есть тут и определенное количество крови (сцена с пересадкой почки — не для слабонервных), и некоторый градус насилия, но тем не менее эта сказка универсальная. Как мультфильмы Ghibli, например, или родственной по духу Aardman с их пластилиновыми глазастыми героями. Если вам и вашим детям по вкусу и нраву работы перечисленных студий, смело отправляйтесь на «Остров собак», спасать человечество, добро и справедливость.

Источник: iVideos

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