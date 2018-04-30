«Призрак в доспехах: Синдром одиночки»

Еще одна попытка осмыслить знаковое произведение или над чем хохочет «смеющийся человек».

«Призрак в доспехах» — это история о стремительно приближающемся будущем. В нем люди свободно пользуются железными имплантатами и со временем полностью заменяют ими свое настоящее тело. Каждый человек обладает встроенным в мозг компьютером, с помощью которого можно моментально выходить в глобальную сеть и обмениваться информацией. В результате у людей появляются цифровые копии их душ, называемые «Призраками». Отсюда и название фильма: живой «Призрак» в металлических «Доспехах».

С ростом уровня технологий человеческая жизнь не становится проще. Из-за повсеместной кибернизации многие начинают сомневаться в том, остались ли в них что-то человеческое или они давно превратились в бездушные машины. Люди отчаянно цепляются за свои воспоминания как единственное доказательство того, что они на самом деле существуют, хотя их тела постоянно изменяются. Создатель фильма показывает будущее в исключительно мрачных красках.

В этом аниме очень много таинственных и казалось бы парадоксальных явлений. Например, главный антагонист — пример человека максимально эффективно устроившегося в новом цифровом мире. Его ни в коем случае нельзя назвать фанатиком — несмотря на юношеский максимализм, он действует из практических соображений. Что нельзя сказать о его последователях, которые готовы пойти на все, лишь бы почувствовать себя живыми и стать похожим на неизвестного кумира.

Во втором сезоне история повторяется — люди снова находят себе кумира и снова готовы пойти до конца, чтобы стать похожим на него. Здесь раскрывается феномен того, как поток внешней информации преображает и искажает личность индивидов. В новом цифровом мире сохранение Собственного «Я» становится едва ли не главной задачей каждого человека.

Поэтому и возникает синдром одиночки, когда люди перестают чувствовать себя живыми и начинают подражать неизвестному герою. В результате они также теряют свою индивидуальность. Человеку приходится метаться между двух крайностей — стараться быть похожим на какую-то личность и в тоже время не стать полностью поглощенным ею.

«Призрак в доспехах» рассказывает не столько историю конкретных людей, сколько описывает жизнь общества в целом. Персонажи выглядят асексуально, несмотря на нарочно открытые наряды. Они практически не имеют ни душевной, ни физической близости. В широком смысле все люди будущего так или иначе страдают от проявлений «Синдрома одиночки». Многие из них и вовсе живут в сети.

Повсеместная роботизация имеет и обратную сторону. Например, ученые сумели построить Татиком — паукообразных роботов с интеллектом близким человеческому. Майор начинает общаться с ними и все больше замечает их сходство с собой. Присутствие в сериале Татиком размывает грань между людьми и роботами. Особенно в тот момент, когда Татикомам удается доказать окружающим, что они тоже обладают призраками.

Ближе к концу сериала автор подводит нас к мысли, что все живые существа рано или поздно должны слиться в одном цифровом мире. При этом сохранив свою индивидуальность и в то же время став частью единого целого. Мотив очень напоминает философию Евангелиона, но воплощенную с помощью сетевых технологий.

Как итог можно сказать, что этому произведению очень сложно дать однозначную оценку. Многое будет зависеть от его восприятия конкретным человеком. Для одних сериал будет просто киберпанком с симпатичным главным героем, для других — философским размышлением о взаимодействии человека и технологий, ну а для кого-то чуть ли не пророческим посланием о будущем, к которому мы так стремительно движемся.

#киберпанк #мнение