Искренне и проникновенно: челябинские шоумены сняли клип к 9 Мая

Патриотический клип ко Дню Победы создали 15 известных телеведущих и шоуменов Челябинска. Каждый из них спел по несколько строчек песни «Тёмная ночь» из фильма 1943 года «Два бойца». Получилось очень проникновенно.

— Как-то собрались с ребятами и решили сделать что-то социальное, доброе и хорошее. Сошлись на том, чтобы записать к 9 Мая душевную песню, — рассказал продюсер клипа «Тёмная ночь» Анатолий Зотов, известный в Челябинске как Баклажан. — Мы — это 15 топовых ведущих и шоуменов с челябинскими корнями. Не все из нас певцы, поэтому некоторые говорят речитативом, голоса других на компьютере подтянули…

Челябинские шоумены сняли клип к 9 Мая 2018-04-30 Запись шла в студии Дмитрия Локтионова во Дворце культуры железнодорожников, монтаж — в продакшн-студии «Мост» Михаила Дракова.

— Начали около полутора месяцев назад, — продолжает Анатолий Зотов. — Неделя ушла на подбор тех, кто будет петь, и выбор песни. Ещё две недели — на запись звука. Почему так долго? Просто Павел Седов и Данила Морозов живут уже в Москве, у кого-то здесь гастрольные графики, в том числе и у меня. Каждого в студии записывали по полчаса. Потом смонтировали голосовую дорожку и занялись в студии видеодубляжом. То есть шёл голос, а мы старались попадать «в свои губы». Давалось это нелегко. Старались недели две-три. Потом снова монтаж, правки, стыковки…

— Нас спрашивают, что мы хотим показать этой работой, — говорит Анатолий Зотов. — Просто, чтобы помнили песни о Великой Отечественной войне и то, как нелегко нам далась эта победа. Ничего суперпатриотичного в эти слова я не вкладываю, я действительно так думаю. Для всех, кто поучаствовал в этом проекте, 9 Мая — один из самых важных праздников. Мы решили записать эту песню в знак благодарности ветеранам.