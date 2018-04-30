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Искренне и проникновенно: челябинские шоумены сняли клип к 9 Мая
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Искренне и проникновенно: челябинские шоумены сняли клип к 9 Мая 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Патриотический клип ко Дню Победы создали 15 известных телеведущих и шоуменов Челябинска. Каждый из них спел по несколько строчек песни «Тёмная ночь» из фильма 1943 года «Два бойца». Получилось очень проникновенно.
— Как-то собрались с ребятами и решили сделать что-то социальное, доброе и хорошее. Сошлись на том, чтобы записать к 9 Мая душевную песню, — рассказал продюсер клипа «Тёмная ночь» Анатолий Зотов, известный в Челябинске как Баклажан. — Мы — это 15 топовых ведущих и шоуменов с челябинскими корнями. Не все из нас певцы, поэтому некоторые говорят речитативом, голоса других на компьютере подтянули…
Челябинские шоумены сняли клип к 9 Мая 2018-04-30  Запись шла в студии Дмитрия Локтионова во Дворце культуры железнодорожников, монтаж — в продакшн-студии «Мост» Михаила Дракова.
— Начали около полутора месяцев назад, — продолжает Анатолий Зотов. — Неделя ушла на подбор тех, кто будет петь, и выбор песни. Ещё две недели — на запись звука. Почему так долго? Просто Павел Седов и Данила Морозов живут уже в Москве, у кого-то здесь гастрольные графики, в том числе и у меня. Каждого в студии записывали по полчаса. Потом смонтировали голосовую дорожку и занялись в студии видеодубляжом. То есть шёл голос, а мы старались попадать «в свои губы». Давалось это нелегко. Старались недели две-три. Потом снова монтаж, правки, стыковки…
В съёмке поучаствовали шоумены Анатолий Зотов, Павел Седов, Михаил Белоусов, Эдгар Козловский, Данила Морозов, Андрей Анашкин, Дмитрий Гончаров, Руслан Мазитов, Василий Ложников, Арсен Карапетян, Павел Савченко, Кирилл Родин, Дамир Сатыбаев, Максим Апушев и Максим Меренков.
— Нас спрашивают, что мы хотим показать этой работой, — говорит Анатолий Зотов. — Просто, чтобы помнили песни о Великой Отечественной войне и то, как нелегко нам далась эта победа. Ничего суперпатриотичного в эти слова я не вкладываю, я действительно так думаю. Для всех, кто поучаствовал в этом проекте, 9 Мая — один из самых важных праздников. Мы решили записать эту песню в знак благодарности ветеранам.
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