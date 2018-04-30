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От песен и до частушек
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От песен и до частушек 

ТВ-МИГ 50 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Официальная страница Дом Культуры Молодёжи» соцсети «Вконтакте»
Первая «Битва хоров» между вокальными коллективами региональных общественных организаций ветеранов и инвалидов прошла во Владимире. Состязались они, однако, в Доме культуры молодёжи. Наверное, потому что в душе многие коллективы всё ещё молоды и перспективны.
В творческих состязаниях соревновались хористы из Коврова, Мурома, Александрова, Кольчугино, Судогды и Владимира. Всего 19 коллективов.
«Где-то более 280 коллективов в области у нас сегодня работают, встречаются, организуются, поют. В каждом городе и районе были определены 19 коллективов, 283 участника», — отметила Любовь Кукушкина, директор регионального департамента соцзащиты населения.
Судьи оценивали выступления ансамблей по нескольким критериям: сценарий, оригинально, артистизм, уровень исполнительского мастерства. Отметим, что каждый хор — победитель в своём городе.
На суд жюри хористы представили свои лучшие произведений от мелодичных песен до частушек. Победителем «Битвы хоров» стал ансамбль гармонистов «Хромка» из Мурома, на втором месте — народный академический хор Дворца культуры «Современник» из Коврова, а «бронзу» разделили два коллектива — судогодская «Рябинушка» и кольчугинская «Надежда».
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