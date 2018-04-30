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Сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
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Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: vk.com
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, решил поделиться с подписчиками в соцсети своим впечатлением от сериала. Молодой человек в восторге от увиденного.
"За один день отсмотрел весь "Террор" буквально не отлипая от экрана. Если лонг стори шорт, то сериал откровенно удался", — заявил Денис.
При этом Шальных признался, что из-за пагубного пристрастия не знаком с произведением, по мотивам которого снят сериал. "Я не дочитал оригинал в свое время из-за очевидной лени и злоупотребления видеоиграми, и поэтому опираюсь в своем отзыве на сырые впечатления, не приправленные элитизмом искусного знания книжки", — пояснил он.
Однако, молодой человек тут же добавил, что знаком с творчеством автора романа "Террор" Дэна Симмонса по другим произведениям. "Рискну предположить, что его эдакий эталонный вариант адаптации мог быть богаче по мистической и мифологической составляющим. Впрочем, сериальный "Террор" совсем не хромает по части демонстрации действительно жуткого монстра и его зверств по отношению к людям-пришельцам", — заметил Шальных. В целом Денис оценил картину на восемь баллов.
Отметим, что ранее ученые неоднократно ставили зависимость от видеоигр в один ряд с алкоголизмом и наркоманией. Известны случаи, когда геймеры заигравшись теряли связь с реальным миром. Но, судя по соцсетям Дениса Шальных, сыну Елены Яковлевой подобное не грозит. Молодой человек не просиживает все время за компьютером, а ведет достаточно активную жизнь.
К примеру, он с другом создал музыкальную группу "2odD". Коллектив записал несколько песен и даже снял клип, который выложен в Сети. Группа несмотря на свою молодость уже обзавелась поклонниками.
Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеется несколько жутких шрамов. Многочисленные татуировки единственный наследник актрисы делал в юности, выражая социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса — Маргарита, которая работала тату-мастером.
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