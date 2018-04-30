Катя Гершуни рассказала, чем займется в выходные

Звездный стилист заметила, что люди выбирают способ релаксации в зависимости от своего характера. Интроверты, по мнению Кати, предпочитают все выходные проводить в уютной домашней обстановке с книгой в руках.

Экстраверты, к которым Гершуни относит себя, не представляют идеального отдыха без дискотеки в клубе, куда девушка и собралась, чтобы избавиться от напряжения, накопленного за неделю до праздников.

Подписчики Кати согласились с таким положением дел. Многие экстраверты также направились прожигать свободное от работы время в караоке, бары и другие заведения. Было высказано предположение о том, что с годами представители данного психологического типа могут менять свои пристрастия. Например, некоторые поклонники стилиста заметили, что в последнее время любят посидеть в спокойной обстановке с книгой, несмотря на принадлежность к экстравертам.