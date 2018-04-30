Ещё
Катя Гершуни рассказала, чем займется в выходные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Катя Гершуни рассказала, чем займется в выходные 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звездный стилист заметила, что люди выбирают способ релаксации в зависимости от своего характера. Интроверты, по мнению Кати, предпочитают все выходные проводить в уютной домашней обстановке с книгой в руках.
Экстраверты, к которым Гершуни относит себя, не представляют идеального отдыха без дискотеки в клубе, куда девушка и собралась, чтобы избавиться от напряжения, накопленного за неделю до праздников.
Подписчики Кати согласились с таким положением дел. Многие экстраверты также направились прожигать свободное от работы время в караоке, бары и другие заведения. Было высказано предположение о том, что с годами представители данного психологического типа могут менять свои пристрастия. Например, некоторые поклонники стилиста заметили, что в последнее время любят посидеть в спокойной обстановке с книгой, несмотря на принадлежность к экстравертам.
Russianshowbiz.info: последние новости
Фадеев готовится представить новый бойз-бенд Бородина восхитилась отечественными санаториями Рита Ора объявила минуту молчания в честь Avicii
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Александра Серова окончательно перестали узнавать12
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение