Итоги недели: провалившийся в яму ребенок, рост цен на бензин и «дети войны»

Самым шокирующим для многих событием недели стало падение ребенка в яму на территории детского сада № 201.

В пятницу, 27 апреля, на территории учреждения произошел обвал грунта. Из-за этого образовалась большая яма, которую работники детского сада не заметили вовремя. В итоге в нее упал трехлетний мальчик.

«Яма была глубиной около трех метров и уходила по диагонали под садик. Ребенок был в самом конце. Он лежал лицом вниз, присыпан землей. Там было всё вперемешку — вода, снег, грязь», — рассказал Сергей Кокорин , один из Росгвардейцев, спасших малыша.

Сергей вытащил мальчика и отдал его своему коллеге Александру Адекову. Росгвардеец заметил, что ребенку трудно дышать и поспешил передать его медикам.

Добавим, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. После обследования его отпустили домой.

После проведения обследования участка выяснилось: на месте, где построен детский сад, ранее располагались деревянные здания. Часть их была снесена, на этом месте в 80-е годы и возвели детсад. Вероятно, не были качественно проведены работы по подготовке площадки и грунта к новому строительству, в результате чего спустя почти 40 лет образовался провал почвы.

«Первое, что необходимо сделать сегодня каждому руководителю образовательного учреждения — «поднять» все документы, касающиеся строительства зданий и земельных участков, на которых они расположены. Если нужно — обращайтесь в архивы, выясняйте, что там располагалось ранее», — отметил глава администрации Илья Шульгин на оперативном совещании с руководителями школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, которое состоялось 27 апреля вечером.

При необходимости для обследования территорий будут привлекаться специализированные организации.

С обхода территорий и помещений должен начинаться каждый рабочий день руководителя, подчеркнул Шульгин. Это должно быть не «разовой акцией», а системной отработанной процедурой.

По ЧП в детском саду № проводится служебная проверка, которая даст оценку действиям воспитателя, работников хозобеспечения и руководителя детского сада. Выводы будут сделаны самые жёсткие.

Всем руководителям детских образовательных учреждений и организаций дополнительного образования поручено в кратчайшие сроки провести полное обследование территорий. С заборов поручено спилить острые верхушки, убрать травмоопасные (неустойчивые, с острыми кромками) вазоны для цветов. Особое внимание — игровым и спортивным площадкам, школьным спортзалам. Всё оборудование, имеющее высокую степень износа, должно быть ликвидировано.

По всем выявленным недостаткам, которые нельзя исправить самостоятельно, руководителей призвали обращаться в территориальные управления администрации города и департамент образования. Информацию о наледи и сосульках, провалах, раскопках, открытых люках необходимо немедленно сообщать в Единую диспетчерскую службу города Кирова по тел. 48-00-00.

ЕДДС работает круглосуточно, обратиться сюда может любой неравнодушный кировчанин.

В Кирове снова подорожал бензин

По данным Росстата топливо в Кировской области самое дорогое в ПФО и уже сравнимо со столичным

За прошлую неделю стоимость выросла в 68 регионах страны, в том числе и в Кирове. И судя по ценникам автозаправочных станций она продолжает повышаться.

Рост цифр на табло АЗС традиционно вызвал у кировчан вполне ожидаемое сильное возмущение.

В Кировской области утвердили статус «дети войны»

Соответствующий законопроект 25 апреля во втором чтении принял парламент региона.

К «детям войны» предложено отнести лица, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Как отметил заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов , утверждение этой категории в регионе — очень важный и ответственный шаг:

«На федеральном уровне категория «дети войны» не определена, нам было очень важно утвердить ее в Кировской области законодательно. Все дальнейшие решения станут вторым этапом. Далее мы должны действовать в законном порядке: как субъект, получающий дотации из федерального бюджета, выполнять все соглашения с Минфином РФ , в том числе и по установлению новых мер социальной поддержки».

По данным правительства Кировской области, в регионе насчитывается 97 тысяч человек, попадающих под категорию «дети войны». Из них 88,5 тысяч человек получают выплаты в рамках иных видов социальной поддержки. На эти цели ежегодно расходуется порядка 1,2 млрд рублей.

В то же время более 8,5 тысяч граждан из числа «детей войны» не имеют льготного статуса.

Между тем, в области запретили промышленный лов рыбы, готовятся к крестному ходу и строительству ФАПов

В Кировской области начался весенне-нерестовый период: введены запретные сроки, которые позволят создать благоприятные условия для нереста основных промысловых видов рыб, в том числе посредством принятия профилактических и надзорных мероприятий специально уполномоченными органами государственной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает рыбаков и неравнодушных граждан принять участие в охране водных биоресурсов и сообщать о случаях браконьерства в ведомство по телефону 64-13-44.

Опубликовано расписание Великорецкого крестного хода 2018 года

Великорецкий крестный ход в этом году начнется 3 июня и продлится по 8 июня. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

В десяти районах Кировской области построят новые фельдшерские пункты модульной конструкции.

Распоряжением правительства РФ в целях расширения сети сельских медицинских учреждений Кировской области в 2018 году выделено 15 млн 145 тысяч рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

«На эти средства министерство здравоохранения области планирует построить 10 фельдшерских пунктов модульной конструкции. Они будут расположены в населенных пунктах, которые, по данным геоинформационной системы Минздрава России, не имеют медицинских организаций и находятся на расстоянии более 6 км от ближайшего медучреждения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь», — подчеркнул Андрей Черняев на совещании в правительстве Кировской области, которое прошло 24 апреля.

Таким образом, новые ФАПы появятся в поселке Старцево Верхнекамского района, станции Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района, деревне Кардаковы Котельничского района, деревне Рига Свечинского района, деревне Удмуртский Сурвай Унинского района, деревне Юсово Фаленского района, селе Высокогорье Шабалинского района, станции Великая Юрьянского района, селе Раменье Куменского района и поселке Боровица Слободского района.