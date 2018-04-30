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Зафиксировано более 100 случаев укусов клещей в Самарской области за неделю
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Зафиксировано более 100 случаев укусов клещей в Самарской области за неделю 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Регуправление Роспотребнадзора сообщило, что за неделю 112 человек, в том числе 41 ребёнок, обратились за помощью после укусов клещей. В четырёх исследуемых образцах был найден антиген вируса клещевого энцефалита.
В целом за весь эпидемический сезон в регионе зафиксировано 220 укусов клещей — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2018 году в Самарской области планируется провести противоклещевые обработки на 3591 га. Речь идёт о территориях высокого риска заражения людей: парках, скверах, участках леса, прилегающих к населенным пунктам; кладбищах, летних лагерях, туристических базах и проч. Как себя обезопасить от клещей, а также о том, что делать, если избежать укуса не удалось, можно узнать по телефону горячей линии. Она будет организована Роспотребнадзором с 1 по 15 мая. Номер в Самаре: 8 (846) 267-42-94.
Фото: Pixabay.com
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