30 треков для хорошего настроения на майских праздниках 

30 треков для хорошего настроения на майских праздникахПродолжаем серию подборок тематических музыкальных плейлистов, которые мы подготовили, используя стриминговый сервис Apple Music. На очереди 30 ярких треков для будущих жарких дней и бессонных ночей. Пора заряжаться положительным танцевальным позитивом и пляжной романтикой. Погнали! На море!

Открывает подборку приятный ненавязчивый мелодичный хит «Summer Girl» от Jamiroquai с его последнего альбома, о котором мы рассказывали в прошлом году.

Подхватывает аккорды британского джаз-фанка, ещё один талант с Туманного Альбиона и автор множества романтичных лёгких хитов Chris Rea. Его знаменитые мотивы «Looking for Summer» и «Sweet Summer Day» создают оптимистичное беззаботное настроение.

Следом идут сразу несколько весельчаков с отличными танцевальными хитами. Здесь и Bruno Mars со своими знаменитыми «24 каратами», и счастливый Pharrell Williams, и пошлый Robin Thinke. Wooo! I got a gift for ya,

I got this for ya, a little Thicke for ya,

A big kiss for ya, I got a hit for ya,

Big d*ck for ya, let me give it to ya Последний никогда не стесняется эпатировать публику. Достаточно вспомнить знаменитый клип американского R&B-певца, в котором открылись все таланты модели Эмили Ратаковски. Спасибо тебе, Робин! Нашлось в плейлисте музыке из прошлого. Зажигательные Earth, Wind & Fire, UB40 и даже Bruce Willis. Да, в далёком 1987 году «крепкий орешек» пробовал себя на сцене, его дебютный альбом «The Return of Bruno» даже добрался до 14 места в US Billboard 200.

Любители потанцевать найдут также в нашем плейлисте знаменитые хиты от Justin Timberlake, Major Lazer, Duke Dumont, LMFAO, Nora En Pure и, конечно, Mark Ronson c Bruno Mars. Концентрат бодрой положительной энергии! Завершает подборку ненавязчивая музыка JR JR с жизнерадостным приятным клипом, после которого начинаешь ждать лета ещё сильнее!

Всем хорошего настроения!