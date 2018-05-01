Юлия Самойлова: «Позвоночник вытянули на 11 см. Теперь учусь петь заново»

Весной 2017-го Юлия Самойлова дала первое интервью «Телепрограмме» и готовилась лететь в Киев, чтобы выступить за Россию на «Евровидении». Увы, Юле закрыли въезд на Украину на три года. Но мечты должны сбываться. Прошел год, и Юля готовится выступить в Лиссабоне — городе, принимающем «Евровидение-2018». Ее мужеству нельзя не позавидовать: она сумела справиться с обидой и несправедливостью, научилась не реагировать на насмешки, пережила последствия сложнейшей операции. Наш звонок застал Юлию в Португалии накануне выступления во втором полуфинале конкурса (он пройдет 10 мая). В состоянии, близком к мандражу, но далеком от боязни. На сцене «Алтис-Арены» Самойлова споет песню I Won't Break («Меня не сломить») и обещает сделать это достойно. — Юлия, в этом году участники «Евровидения» должны были заранее приехать в Португалию, чтобы записать видеооткрытки. Как проходила запись? — Мне досталась морская тематика. Ролик, связанный с обитателями моря. Не знаю, почему. Может быть, потому что мне с детства нравилась сказка про русалочку Ариэль. Вот меня и настигла такая история. А еще я всегда мечтала увидеть океан. В Португалии познакомилась с Атлантическим. Это просто бесподобно. Вместе с мужем Алексеем певица восхищается морскими обитателями в океанариуме Лиссабона. Фото: instagram.com — А еще в Инстаграме вы выкладывали короткий ролик с купающимися выдрами… — Да, это из Лиссабона! Мы были в чудесном океанариуме. Там были и морские выдры, и пингвины. Милые животные, мне они дико понравились. — Как вас встречали коллеги из Европы? Что говорили? — Отлично! Многие участники обратились к нам с просьбой записать приветственные обращения. Просто пишут на почту — просят передать привет или ответить на вопросы письменно, или снять это на видео. Для испанцев мы и вовсе записали песенку. Правда, спели ее не на испанском языке, а на русском. Мы адаптировали текст, перевели его на наш язык. Спела куплет и припев. — Как вам в целом Лиссабон? — Сказочный и необычный город. Люди очень открытые. Словно я была там много раз и постоянно встречала знакомых. — Насколько удобно было перемещаться? — Скажем так, не очень комфортно. В городе много брусчатки и холмистая поверхность — улочка вверх, улочка вниз. Там, где выложено плитами, нормально. Но в принципе мы с Лешей (муж певицы Алексей Таран . — Авт.) привыкли к любым условиям и особенных трудностей не испытали. Вот на электроколяске было бы гораздо тяжелее. В 2017 году артистку пригласили спеть в Доме ЮНЕСКО в Париже. Была там и легендарная Мирей Матье. Фото: instagram.com — Английским заниматься продолжаете? Есть трудности при общении? — Конечно. Занимаюсь с носителем языка, работаем над произношением. Плюс ко всему взяли еще и онлайн-репетиторов. Там можно выбрать педагога. Со мной занимается девушка, живущая в США. Выбираю время, когда удобно, и, если связь позволяет, сажусь и занимаюсь. Очень удобно. Мои знания минимальны, потому что учить английский пришлось с нуля. Так что работы много. И определенные успехи есть: я понимаю суть вопросов. Конечно, если услышу беглую английскую речь, то, скорее всего, растеряюсь. Но когда мы проводим аудирование, то большую часть понимаю. Поэтому к началу «Евровидения» говорить на идеальном английском я не буду, не ждите (смеется). — Ваше выступление состоится на следующий день после 9 Мая. Что весьма символично. Насколько сложный номер у вас? И как долго репетировали? — Весьма грандиозный. Будут и танцоры, и бэк-вокалисты. Ставит номер режиссер Алексей Голубев . Будет драматургия, сюжет, красочное и динамичное шоу. Идея — метафора всепобеждающей силы жизни. Задумка, как и в первом нашем клипе, показать меня как часть сил природы. На сцене это будет раскрыто еще мощнее, чем в заявке. Со всякими штуками и приспособлениями, специальными декорациями. В 2013 году Самойлова выступила в шоу «Фактор А» и была отмечена Аллой Пугачевой . Фото: Канал «Россия 1» — В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы только-только перенесли операцию на позвоночнике. Как сейчас состояние здоровья? И тяжело ли петь теперь? — Есть определенные сложности. Чувствую себя намного лучше, чем до операции. Но теперь есть моменты, которые приходится переживать заново. Они вызваны проблемами с диафрагмой. Нужно разрабатывать ее, по сути, заново учиться дышать во время пения. В результате операции мой позвоночник выпрямили на 11 см, и теперь мне несколько непривычно петь на опоре (ощущение вдоха на выдохе и во время самого пения. — Авт.). Я несколько форсировала события — начала выступать и делать клипы через 1,5 месяца после операции. Хотя мне рекомендовали больше заниматься физкультурой. Но я немного не послушалась. — Как работаете над укреплением мышечного корсета? — Пробуем электростимуляцию мышц пресса, дыхательные упражнения. Умеренно даем физическую нагрузку. Точно не могу сказать, что метод стопроцентно эффективный, но мне чуть лучше, чем раньше. Рекомендуют плавать, но времени так мало, что на море в оздоровительный пансионат поехать некогда. В прошлом году после евровизионной волны появилось много работы — все приглашали выступать, много ездила по Европе. В этом снова подготовка. Плюс записывали новый альбом: в конце мая — июне он должен выйти. Писала книгу (мемуары Юлии Самойловой выпустит издательство «ЭКСМО». — Авт.). Словом, мне хотелось больше петь и заниматься творчеством, а не здоровьем. Терпения не хватало. После операции я была окрылена. Юлия каждый день занимается английским по интернету. Фото: instagram.com — После того как вас не пустили на Украину спеть на «Евровидении», наверняка были подавлены. Как пережили тот эпизод и почему решили продолжать? — Когда мне сказали, что я точно не еду, я расстроилась. Но в то же время мне сказали, что я в любом случае поеду на «Евровидение» в следующем году, поэтому мотивация продолжать трудиться была. И все равно после Украины душу терзали мысли: а вдруг не поеду, а вдруг опять что-то пойдет не так? Это держало в напряжении. Но я продолжала работать и не давала себе расслабиться. — Отзывы людей были тоже не всегда положительными. Вы читали? — Я читала эти комментарии. «Почему Самойлова? Она же не умеет петь!» Это тоже оставило след на сердце. Доказывать людям, что они не правы, я не стану. Но и уходить не собираюсь. Хотя мне пишут в соцсети, чтобы я отказалась, чтобы не позорила Россию и родителей. Понимаю, многие переживают, что я не спою. Но у меня есть определенный сценический опыт. И шоу «Фактор А» (где артистка получила спецприз «Золотая звезда» от Аллы Пугачевой. — Авт.), и выступление в прямом эфире на церемонии открытия Паралимпиады в Сочи в 2014 году. Я стараюсь и репетирую. И, если бы не умела петь, меня бы никто туда не отправил. Мне пишут, чтобы я отказалась и не позорила Россию. Но уходить я не собираюсь! — Как муж реагирует на выпады в ваш адрес и трудности со здоровьем, которое пока на втором месте после сцены? Не уговаривает закончить это все? — Алексей всегда поддерживает. В ситуации с «Евровидением» и он, и родители на моей стороне. Наверное, мне самой не стоит так серьезно относиться к этому всему, а то уже начинаешь перегружать себя разными мыслями, поддаваться внешнему давлению. И моя песня как раз о том, что я не сломаюсь. Между прочим, это подходит любому человеку. Если человек решил, что пойдет до конца, внешнее воздействие на него не повлияет. Если человек поддался унынию — ничего не поможет, даже друзья и семья. Надо верить в себя и силы. Я стараюсь жить так. — Месяц назад вы отпраздновали день рождения. Какой самый необычный подарок вам подарили? — Их было много. И приятнее всего было, что меня многие поддержали. Мы просто пошли и посидели в кафе с друзьями. Мне понравилось, что многие известные артисты приходили, поздравляли меня и дарили цветы. Это было неожиданно и приятно. Потому что не на камеру, чтобы попонтоваться, а кулуарно и тихо. От души. — Возможно, непопадание на «Евровидение» на Украине и к лучшему. Если рассматривать это с позиции безопасности. В Лиссабоне у вас есть охрана? — Это не нужно, тут все очень дружелюбно и спокойно! Ко мне все относятся доброжелательно, и я к ним тоже. Что касается Украины, у меня там много знакомых. Автор песни «Твои глаза», которую мне подарили, как раз украинец. Этот трек тоже войдет в мой альбом. У нас отличные отношения. Друзья мне даже показывали видеообзор, в котором киевлянам демонстрируют с телефона мой клип для «Евровидения». У многих абсолютно адекватная реакция — ровное хорошее отношение. Никакой злобы. Слава богу, люди не мешают творчество с политикой. — Что бы вы могли сказать тем, кто будет смотреть «Евровидение» и болеть за Россию? — Громадное спасибо тем, кто болеет за меня, следит за творчеством и поддерживает меня. Я не буду делать шаг назад. Наоборот — занимаюсь еще больше, беру еще больше занятий с педагогами. Конкурс — это всегда ответственность, но я подготовлюсь и буду стараться, чтобы все прошло хорошо. Соберу волю в кулак и спою как надо.

«Евровидение-2018» 8, 10, 12 мая/вечер, Первый

Личное дело Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в г. Ухта (Коми). Певица, композитор, автор текстов. Многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах и фестивалях — как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А». Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» — премии Аллы Пугачевой. Была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности (диагноз — «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана»). Замужем за Алексеем Тараном, музыкантом и менеджером певицы.