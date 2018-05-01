Без картин: о чем расскажут самые необычные музеи Москвы

Как включить уличное освещение? Где посмотреть на звезды и постучать в барабаны? Или поиграть в морской бой и спуститься в настоящий военный бункер, расположенный на глубине 65 метров? В преддверии майских праздников рассказываем о самых интересных и необычных музеях столицы, в которых скучать не придется ни детям, ни взрослым.

"Огни Москвы" В боярских палатах XVII века в Армянском переулке с 1980 года уютно расположился музей «Огни Москвы», в экспозиции которого — все виды освещения нашего города от лучины до электрической лампочки. В коллекции музея множество старинных фонарей — каретных, велосипедных, автомобильных, самых разнообразных ламп и светильников, а во дворе — старинные масляный, керосиновый, электрический фонари.

Посетители могут изучить фотографии и чертежи первых осветительных приборов или попробовать себя в роли диспетчера за пультом управления городским освещением. Здесь представлено большое количество фотографий с видами столицы и подробно рассказывается, как освещалась Москва в разное время, как работали старинные и современные фонари и как они теперь управляются.

По вечерам музей организует автобусные экскурсии по городу, во время которых гид рассказывает множество интересных фактов не только об освещении, но и об истории Москвы. Помимо экскурсий и пешеходных прогулок, музей предлагает несколько семейных игровых и интерактивных программ — от упражнений в первобытной технике добывания огня до большого захватывающего квеста.

Адрес: Армянский переулок, 5 "Экспериментаниум" Этот музей — один из самых интересных в Москве для посетителей любого возраста. Там представлена интерактивная экспозиция, охватывающая основные области науки. Пространство поделено на тематические зоны, посвященные различным явлениям: акустике, оптике, магнетизму, электричеству, механике, космосу. В музее есть головоломки и конструкторы для всех возрастов, а также уникальная в России интерактивная водная инсталляция. Ежедневно проводятся экскурсии в игровой форме: каждый ребенок может посидеть на стуле с гвоздями и покататься на ковре-самолете. Плюс, тут можно дотронуться до любого экспоната. Также здесь проводят научно-развлекательные шоу и мастер-классы с опытами по физике и химии для школьников, с настоящими (но контролируемыми!) взрывами и молниями, а еще показывают научные фильмы про космос и вообще — дают ответы на тысячи вопросов.

Адрес: Ленинградский проспект, 80, к.11 Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Павильон «Космос» был построен в 1939 году и совсем недавно, после капитальной реставрации, в нем открылся крупнейший в современной России космический музейный комплекс. Выставочное пространство состоит из трех разделов.

"КБ-1. Космический бульвар", где представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, макетов космических аппаратов, экспонатов оборонно-промышленного комплекса, которые никогда прежде не выставлялись в музейном пространстве, а также тысячи редких архивных документов, фото— и видеоматериалов. В подкупольном пространстве павильона разместились игровые симуляторы и уникальный 5D-кинотеатр, где можно посмотреть фильмы, об истории развития Вселенной, от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса.

Раздел «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере, а «КБ-3. Космодром будущего» — о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов.

Адрес: ВДНХ, павильон № 34 «Космос»

"Музей советских игровых автоматов" Ученые еще не изобрели машину времени, но совершить маленькое путешествие в счастливое детство все же стало возможно: за ностальгией нужно идти в музей игровых автоматов. Сейчас там около 50 видов игровых автоматов: «Морской бой», «Сафари», «Воздушный бой», «Репка», «Магистраль», «Снайпер», «Городки». Некоторые из них работают, и в них можно поиграть, опустив 15-копеечную монету, а можно выпить газировки за три копейки «с тем самым вкусом», совсем как в детстве.

В музее также работает игровая программа «Егор, давай во двор!» с использованием эффекта дополненной реальности. Эта технология позволит ребенку перенестись в прошлое и поиграть со сверстником из второй половины XX века: отыскать соседский «секретик», обменять спичечный коробок на марку или жука и сыграть в «крокодила».

Адрес: Кузнецкий Мост, 12 "Бункер-42 на Таганке" Объект «Бункер-42» — это настоящее фортификационное сооружение на глубине 65 метров, расположенное в самом центре Москвы и сохранившееся тут с тех времен, когда мир стоял на грани ядерной войны. Однако в условиях нового времени и новых технологий бункер потерял свое стратегическое значение и сейчас работает как музей.

Поводом для строительства в 1950 году послужила информация о появлении в США нового вида оружия массового поражения — атомной бомбы. Помещение было сконструировано по результатам ядерных испытаний, проведенных в Советском Союзе. Предполагалось, что объект станет надежным местом для работы первых лиц СССР в условиях ядерной войны, именно поэтому бункер расположен в непосредственной близости от Кремля.

На плечи строителей легла тяжелая задача: сталинскими темпами построить огромное подземное сооружение в плотно застроенном районе, в самом центре столицы, не повредив при этом городские системы коммуникации, а самое главное, сохранить строительство в тайне от обычных людей и иностранных разведок. Бункер функционировал вплоть до 1986 года, из него осуществлялось командование стратегическими бомбардировщиками с ядерным оружием на борту.

Сегодня объект работает как музей, но организаторы попытались воссоздать максимально аутентичную атмосферу, поэтому на входе существует строгая пропускная система. Так что собираясь в музей, не забудьте паспорт!

Адрес: 5-й Котельнический переулок, 11