По сценарию: 10 обязательных вещей, которые создадут атмосферу пикника как в кино

Символ пикника и его главный атрибут — плед. Если не знаешь, какую выбрать расцветку, останавливайся на клетчатой, именно ее выбирают режиссеры практически всех фильмо. Также обрати внимание на материал, желательно выбирать синтетические и непромокаемые пледы, так легче избежать соприкосновения с весенней росой.

К слову, не забудь про плед, которым можно укрываться и защищаться от холодной погоды. Такой плед как раз может быть из натуральных материалов: кашемира, шерсти или хлопка.

Что касается провианта то его, конечно, нужно собирать в корзину, лучше плетеную и двустворчатую. Если не хочешь заморачиваться с тем, что в нее положить, можно просто заказать готовые наборы для пикника у ресторанов. Например, «На Мосфильмовской» повара сами пекут лепешки, маринуют мясо, подбирают свежие овощи, сыры и напитки. Бонусом при этом еще и выдадут корзину. Так что есть возможность не покупать ее вовсе.

А вот в мясном ресторанчике «БОК» собирают для гостей тематические наборы для гриль-вечеринки: мраморные стейки и в дополнение также ассорти овощей и зелени. Заказ лучше делать за день до планирования поездки.

Конечно, не забудь положить маршмеллоу, чтобы в лучших традициях американских бойскаутов насаживать зефирки на шампуры и жарить на огне. Атмосферно, вкусно, да и вегетарианцев порадуешь.

С мангалом, грилем и углем пусть разбираются мальчики, а тебе лучше позаботиться о воспоминаниях — с собой не забудь захватить фотоаппарат, лучше тот, что сразу печатает фотографии — так еще душевней. Или по приезде распечатай снимки с телефона на принтере. Это можно сделать с помощью Wi-Fi, такая функция есть не везде, но мы нашли ее в принтере HP Ink Tank. И чтобы фото получились качественными даже в плохой освещенности, прихвати переносную лампу. Главное, чтобы она была нехрупкой, лучший вариант — пластиковая лампа, работающая на солнечной батарее.

Список получается немаленьким, и, чтобы все это перенести, нужен либо сильный парень на машине, либо хороший рюкзак. Такие есть в изобилии в спортивных магазинах. Для небольших вылазок на природу пойдет рюкзак объемом 40-50 литров. При выборе обрати внимание на наличие регулировки спинки, мягкость лямок и наличие металлических и пластиковых лат.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK