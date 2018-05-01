Книги на май: роман Гузель Яхиной и романтическая притча «Три версии нас»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости . Второй роман победительницы премии «Большая книга» Гузель Яхиной «Дети мои», перевод сатиры о жизни в гетто букеровского лауреата Пола Бейти «Черный кандидат», романтическая история о превратностях судьбы «Три версии нас» Лоры Бернетт и мемуары врача Алексея Моторова «Юные годы медбрата Паровозова» ожидают читателей среди литературных новинок мая.

Дети мои Впервые о писательнице из Казани Гузель Яхиной заговорили три года назад, когда вышел в свет ее первый роман «Зулейха открывает глаза». Пронзительная история о судьбе крестьянки, которая, как и многие другие ее односельчане, попадает под раскулачивание в 30-х годах прошлого века, тронула многих читателей и профессионалов. Дебют молодого автора отметили жюри премий «Ясная Поляна» и «Большая книга».

Действие новой книги под названием «Дети мои» разворачивается в 1920-1930-е годы, а ее героем становится учитель немецкой словесности Якоб Бах, живущий в Поволжье. По словам самой писательницы, она хотела написать роман, в котором реальные исторические события сочетались бы с философскими размышлениями.

"Также в романе есть психологическое измерение. Здесь представлена тема о двойственной природе любви. Это сильное чувство, которое порождает страх: страх потерять объект любви, будь то любимая женщина, любимый мужчина или ребенок. Но в то же время в этом чувстве кроется потенциал, возможность этот страх преодолеть. Так что одной из ключевых тем романа стал страх и его преодоление", — рассказала Яхина в интервью РИА Новости. Роман выходит в издательстве «Редакция Елены Шубиной».

Черный кандидат

Русскоязычный читатель имел возможность начать знакомство с творчеством американца Пола Бейти благодаря его сатирическому роману «Продажная тварь», который год назад удостоился престижной Букеровской премии. Вторая книга Бейти — не менее острая политическая сатира — носит название «Черный кандидат». Главным героем романа становится Уинстон Фошей по кличке Борзый, добрейшей души человек с внешностью и поведением типичного бандита из гетто. В один прекрасный день жизнь ставит его перед нелегким выбором: составить план по ограблению банка или попробовать выдвинуть свою кандидатуру в городской совет. По словам автора, в своих произведениях он прибегает к иронии и сарказму, чтобы позволить читателю проникнуть в самую суть вещей, хотя иногда и перегибает палку.

"Я знаю, что могу кого-то обидеть, но в то же время приятно сознавать, что где-то есть читатель, который все поймет правильно", — признался Бейти в одном из интервью. Роман «Черный кандидат» выходит в издательстве «Эксмо».

Три версии нас Молодая британская писательница Лора Бернетт начала свой путь в мире художественной литературы три года назад — до этого она занималась исключительно журналистикой, сотрудничая с различными крупными изданиями, и изредка писала короткие рассказы. Ее первый роман «Три версии нас», перевод которого осуществил Михаил Шевелев, рассказывает историю Джима и Евы — точнее, три истории о том, как могли сложиться их отношения после случайной встречи в 1958 году.

Автор готовит для своих героев множество испытаний, радостных и печальных моментов, которые они проведут вместе или порознь. Романтическая притча о том, какие причудливые повороты совершает иногда судьба, выходит в издательстве «Синдбад». «Этот несложный, но крайне действенный сюжетный прием великолепно показывает, как можно изменить свою судьбу, прислушавшись к голосу сердца», — отмечают в пресс-службе.

Юные годы медбрата Паровозова

Российский писатель Алексей Моторов вовсе не планировал посвятить свою жизнь написанию книг. Он окончил медицинский институт и долгие годы работал в реанимационном отделении одной из московских больниц. Именно врачебная деятельность стала источником вдохновения автора — роман «Юные годы медбрата Паровозова» представляет собой воспоминания жизненных историй из медицинской практики.

"Этот опыт оказался настолько ярким, что и воспоминания о нем воспринимаются как захватывающий роман, полный смешных, почти анекдотических эпизодов и интереснейших примет времени", — отмечают в пресс-службе издательства Corpus, публикующего произведение. По словам самого автора, работа над книгой позволила ему вновь вернуться в те годы, прочувствовать свое прошлое и поделиться им с читателями.