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Световое шоу о девяти городах-героях ВОВ покажут москвичам с 1 по 11 мая
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Световое шоу о девяти городах-героях ВОВ покажут москвичам с 1 по 11 мая 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Каждый вечер с 1 по 11 мая 2018 г. на фасаде ЦВЗ «Манеж» москвичи и гости столицы смогут световое шоу, посвященное празднованию победы в Великой Отечественной войне и основаное на воспоминаниях детей, которые помогали взрослым отстоять свою Родину.
Ежедневно с 21:00 до 23:00 на Манежной площади каждый желающий может стать зрителем световой новеллы, посвященной девяти российским городам-героям, державшим оборону в годы Великой Отечественной войны.
Световая новелла состоит из девяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному городу и его героической обороне: о попытках выжить в разрушенном городе, охваченном боевыми действиями, о начале войны на следующий день после выпускного.
«Города-герои России и истории детей-свидетелей войны» — это десятиминутное повествование со свойственной юному возрасту простотой и искренностью, но вместе с тем серьезное и пронзительное. Оно не просто играет важную роль в осмыслении своей истории и культуры, но и доносит одну важную мысль — героями являются не города, а люди, отстоявшие будущее, которое для нас является настоящим.
Представление идет в цикличном режиме.
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