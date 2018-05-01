Световое шоу о девяти городах-героях ВОВ покажут москвичам с 1 по 11 мая

Каждый вечер с 1 по 11 мая 2018 г. на фасаде ЦВЗ «Манеж» москвичи и гости столицы смогут световое шоу, посвященное празднованию победы в Великой Отечественной войне и основаное на воспоминаниях детей, которые помогали взрослым отстоять свою Родину.

Ежедневно с 21:00 до 23:00 на Манежной площади каждый желающий может стать зрителем световой новеллы, посвященной девяти российским городам-героям, державшим оборону в годы Великой Отечественной войны.

Световая новелла состоит из девяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному городу и его героической обороне: о попытках выжить в разрушенном городе, охваченном боевыми действиями, о начале войны на следующий день после выпускного.

«Города-герои России и истории детей-свидетелей войны» — это десятиминутное повествование со свойственной юному возрасту простотой и искренностью, но вместе с тем серьезное и пронзительное. Оно не просто играет важную роль в осмыслении своей истории и культуры, но и доносит одну важную мысль — героями являются не города, а люди, отстоявшие будущее, которое для нас является настоящим.

Представление идет в цикличном режиме.