Ещё
Под Киевом прошел 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Киевом прошел 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
ИА Синьхуа: последние новости
Бамбуковый банкет "Байсуньянь" в Ханчжоу 5-й Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге Выставка к 100-летию Октябрьской революции открылась в Эрмитаже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Киноляпы, которые никто не замечал24
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Новости партнеров
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение