Под Киевом прошел 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest»

Киев, 30 апреля / Синьхуа / — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 30 апреля /Синьхуа/ — 1-й Фестиваль гуцульской культуры «ГраждаFest» прошел в киевском музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Гости праздника могли приобрести изделия народных мастеров, попробовать самобытную гуцульскую кухню, послушать песни и увидеть танцы карпатского края в исполнении фольклорных коллективов. (Синьхуа/Сергей Старостенко)